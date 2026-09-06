El Invías anunció gestión de recursos para culminar la doble calzada entre Armenia y Calarcá

Armenia

Recordemos que en el año 2025 fue anunciado que por falta de recursos las obras de la doble calzada Armenia- Calarcá terminarán en el sector de La María y no hasta el municipio de Calarcá.

El director territorial de Invías en el Quindío, Carlos Felipe Sabogal anunció que con el nuevo gobierno se busca gestionar los recursos con el objetivo de culminar la obra y que no quede a medias.

Construcción de escuela

Explicó que actualmente el compromiso y ejecución de obra está relacionada con la construcción de la escuela Perpetuo Socorro que está ubicada en el corredor por lo que debe ser reubicada para cumplir con las condiciones que permitan avanzar en la obra y que además se brinden las garantías para los estudiantes en la nueva institución educativa.

Sostuvo que el pasado 1 de septiembre se inició el proceso de construcción y enfatizó que el contratista tiene la obligación de terminar la escuela antes del 31 de diciembre de este año.

“Es un tema muy crítico, es una escuela nueva, moderna que hay que hacer. Nosotros ya hicimos unas reuniones con el contratista y el martes primero de septiembre se inició la construcción de la escuela. El contratista tiene la obligación y la exigencia de terminar la escuela antes de el 31 de diciembre”, manifestó.

Recursos para culminar obra

Destacó que desde la dirección nacional establecen las gestiones pertinentes porque reconocen que no puede quedar a mitad de trayecto esta importante obra.

Reconoció que de acuerdo a las proyecciones que han establecido se requiere una inversión de 200 mil millones de pesos para culminar la obra hasta el municipio de Calarcá.

“Ya nuestro director general está haciendo todas las revisiones y los trámites porque no se puede dejar la doble calzada a la mitad y lo más importante ahora es que el Gobierno Nacional está muy interesado y hay que gestionar los recursos para continuar la doble calzada hacia Calarca. De acuerdo a lo que han dicho los ingenieros del proyecto, es un valor aproximadamente de 200.000 millones de pesos es un valor de recursos alto, pero nuestro presidente Abelardo de la Espriella, nuestro director están en el interés de buscar la forma de que pueda continuar este proyecto tan importante”, resaltó.

Doble Calzada entre Armenia- Montenegro y Quimbaya

También se refirió a la doble calzada entre Armenia- Montenegro y Quimbaya donde dijo que cuenta con un contrato en ejecución con recursos del Instituto Nacional de Vías, Invias y considera lo clave en el proceso es agilizar los permisos ambientales para acelerar la ejecución del contrato.

“La doble calzada entre Armenia, Montenegro y Quimbaya tiene un contrato que esta en ejecución con recursos del Invías y lo más importante ahí es que avancemos rápidamente con los permisos ambientales que están pendientes. El contratista está, tiene los recursos y cuál es la instrucción de nuestro director. La instrucción de nuestro director es que aceleremos la ejecución del contrato. Estamos encima del contratista para que él ponga mucho más frentes de obra pero también pues necesitamos ese apoyo que es lograr la obtención de la licencia para poder continuar la ejecución de la obra”, indicó.