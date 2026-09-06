Intermediarios en Tolima aprovechan emergencia por incendios y pagan la carne al 50% del costo real

Tolima

El Comité de Ganaderos del Tolima advirtió que intermediarios están pagando al 50% el valor del kilo de carne de ganado en pie, aprovechándose de la emergencia que vive el sector por los incendios forestales.

Según Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, el sector está compuesto en un 84% entre pequeños y medianos productores, que están viendo como el precio de referencia del kilo de carne de ganado en pie lo están pagando muy por debajo del precio real.

“Nosotros teníamos un precio de referencia cuando comenzó toda la emergencia de los incendios forestales, estábamos alrededor de $9 mil o $10 mil por kilo en pie al ganadero, en este momento he sabido que llegan comerciantes aprovechándose y ofrecen menos del 50% de este precio que teníamos”, denunció Carlos Gustavo Silva.

Además, dijo que “son intermediarios que le ponen un valor adicional, pero no le colocan un valor agregado, infortunadamente ni un Ministerio de Agricultura, ninguna de las entidades que hacen control de precio podrían entrar a regular este tema”.

Los incendios forestales en el Tolima han dejado sin comida y en riesgo de morir a más de 150 mil cabezas de ganado. De estas más de 600 han muerto en los municipios de San Luis, Ortega, Valle de San Juan, Coello y Guamo.

El Tolima tiene activos 5 incendios forestales, los más críticos se registran en los municipios de Ortega y Coyaima donde se apoya con brigadas forestales para controlar las llamas que han amenazado con arrasar viviendas de estas zonas del departamento.