Cundinamarca avanza en los diseños de un nuevo puente en El Ocal por las inundaciones. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca continúa con la atención integral a las comunidades en Guayabetal afectadas por las inundaciones y la afectación en el puente del sector de El Ocal.

Debido las crecientes súbitas del río, el puente en El Ocal quedó totalmente destruido y bajo el agua, por lo que al menos 11 veredas quedaron aisladas del casco urbano de Guayabetal.

“Hemos definido algunas acciones. Hicimos una articulación en salud, en saneamiento básico, en Agrocampesinado, también con la Agencia de Comercialización, con Educación para poder proveer los servicios que requieren las veredas incomunicadas”, señaló Yesenia Herreño, directora del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.

La atención también contempla la construcción de un nuevo puente para conectar las zonas veredales con el municipio. En eso la Gobernación de Cundinamarca avanza y tiene contempladas dos opciones: por un lado la instalación de una estructura metálica, o un puente militar, tras la evaluación realizada junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Para el sector de Entre Ríos, se analiza la construcción de un paso peatonal que permita recuperar la conexión de las comunidades con el casco urbano de Guayabetal.

Otra de las medidas que se está analizando es la construcción de una tarabita de 430 metros lineales en el sector de El Ocal, destinada exclusivamente al traslado de insumos médicos, productos agropecuarios, alimentos de primera necesidad y elementos necesarios para la producción avícola de las comunidades.