¿Quién es el gobernador de Nariño que recibió advertencia de De la Espriella y de qué partido es? Getty Images/Caracol Radio

Aunque la política de paz total terminó por convertirse en un pesado lastre para el gobierno saliente de Gustavo Petro, en el departamento de Nariño se produjeron tal vez los únicos avances tangibles en materia de desmovilización y dejación de armas.

Justamente, el gobernador de ese departamento, Luis Alfonso Escobar, se ha referido enfáticamente en las últimas semanas a la importancia, desde su perspectiva, de darle continuidad a los diálogos con grupos armados durante el mandato de Abelardo de la Espriella en Nariño.

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Sin embargo, esta postura ha despertado el rechazo del presidente, siendo la oposición a los diálogos una de sus banderas de campaña. Así las cosas, De la Espriella llegó incluso a lanzar una advertencia directa a Escobar, durante una cumbre regional llevada a cabo en Mompox, Bolívar.

“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido. Esta política integral de seguridad se medirá por resultados”, expresó.

El mandatario mandó un mensaje también de manera general, en cuanto a las consecuencias de adelantar diálogos sin aprobación del Gobierno Nacional. “Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, señaló De la Espriella.

¿Quién es el gobernador de Nariño, Alfonso Escobar?

Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño para el periodo 2024-2027, se hizo presente en la opinión pública los últimos días por su cruce de declaraciones con el presidente Abelardo de la Espriella en cuanto al proceso de paz con grupos armados en el departamento, especialmente con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

Escobar Jaramillo es un economista, político y docente universitario con destacados conocimientos en medio ambiente y desarrollo sostenible. Su carrera académica incluye 17 años de docencia en la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad del Valle, además de su trabajo como investigador, autor y profesor en otras instituciones.

En cuanto al servicio público, fue secretario de Planeación de Nariño de 2012 a 2016, durante los gobiernos de Raúl Delgado y Camilo Romero; posteriormente asumió la gerencia del programa de inversión social y saneamiento ‘Todos Somos Pazcífico’.

¿De qué partido es el gobernador de Nariño?

En las elecciones regionales de 2023, Luis Alfonso Escobar Jaramillo resultó electo gobernador de Nariño con el 51% de los votos, como integrante del partido Pacto Histórico, favorable al entonces presidente Gustavo Petro.

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Previamente, en 2018, Escobar había aspirado al Senado de la República, consiguiendo poco más de 9.000 votos, en aquella ocasión representando a Alianza Verde.

¿Qué avances se han logrado en las negociaciones de paz en Nariño?

Según el balance presentado por la Gobernación, durante el proceso de diálogo con la CNEB fueron entregadas y destruidas más de 14 toneladas de material de guerra en Nariño y Putumayo.

Adicionalmente, 99 integrantes de esa organización ingresaron en junio de 2026 a una Zona de Ubicación Temporal para avanzar hacia la vida civil, y se estableció una meta de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca en los dos departamentos, 15.000 de ellas en Nariño.

“Yo, como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”, dijo Escobar en 6AM W de Caracol Radio.

El mandatario regional expuso cifras que evidencian un desescalamiento del conflicto en su departamento con una disminución del 52% en los homicidios violentos. Destacó que en Tumaco se redujo su tasa de asesinatos de 75 por cada 100,000 habitantes a 14, ubicándose por debajo del promedio nacional de 26.

“La Gobernación de Nariño respeta la orientación de la política nacional de seguridad y comparte el propósito de proteger la vida, recuperar la soberanía y garantizar una presencia efectiva del Estado en los territorios. Al mismo tiempo, considera necesario que las estrategias de seguridad reconozcan las particularidades de cada región”, fue la respuesta a los señalamientos del presidente De la Espriella.