Gobernador de Nariño defiende resultados de diálogos con Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Nariño

La Gobernación de Nariño pidió al Gobierno Nacional que la decisión de terminar la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB, no desconozca los resultados alcanzados en los territorios.

El gobernador Luis Alfonso Escobar aseguró que los avances en desescalamiento de la violencia, sustitución de cultivos ilícitos, entrega de material de guerra y tránsito de combatientes hacia la vida civil deben ser tenidos en cuenta al momento de definir la nueva estrategia de seguridad y paz para el departamento.

La terminación de la mesa quedó establecida en la Resolución 346 del 28 de agosto de 2026, en donde el Gobierno Nacional anunció que diversos acontecimientos habían debilitado el proceso y que ya no era posible evidenciar una voluntad real de paz y reinserción por parte de la CNEB, razón por la cual ordenó finalizar formalmente los diálogos.

Ante este anuncio, el gobernador Luis Alfonso Escobar reconoció que corresponde al Presidente de la República definir si mantiene o termina una negociación, pero pidió que se haga una evaluación teniendo en cuenta lo ocurrido en los territorios.

¿Qué dejan los diálogos de paz para Nariño?

Según el balance presentado por la Gobernación, durante el proceso fueron entregadas y destruidas más de 14 toneladas de material de guerra de la CNEB en Nariño y Putumayo; 99 integrantes de esa organización ingresaron en junio de 2026 a una Zona de Ubicación Temporal para avanzar hacia la vida civil, y se estableció una meta de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca en los dos departamentos, 15.000 de ellas en Nariño.

Ese último compromiso había sido confirmado en febrero de 2026 por las delegaciones del Gobierno y la CNEB, que acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo, además, el Gobierno dejó consignado posteriormente que la mesa desarrollaba una agenda de transformación territorial con participación de comunidades y autoridades locales.

El proceso llegó a desarrollar al menos siete ciclos formales de conversaciones, en mayo de 2025, durante el quinto ciclo realizado en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en zona rural de Tumaco, las partes acordaron crear zonas de capacitación integral y ubicación temporal para integrantes de la organización, en diciembre de ese mismo año, durante el sexto ciclo en Barbacoas, se avanzó en la puesta en marcha de estas zonas en Roberto Payán, Nariño, y Valle del Guamuez, Putumayo.

En abril de 2026 la mesa atravesó una de sus mayores crisis. El entonces jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, advirtió que ataques contra la población civil y el asesinato de tres soldados en Nariño ponían a la CNEB en una situación “insostenible” dentro del proceso y cuestionaban el cumplimiento de compromisos relacionados con el desminado. Pocos días después, sin embargo, las delegaciones anunciaron la reanudación formal de las conversaciones al cierre del séptimo ciclo y señalaron que trabajarían en compromisos como la georreferenciación de áreas con sospecha de minas para avanzar en desminado humanitario.

Entre los acuerdos construidos desde etapas anteriores también estaban la transformación territorial y el tránsito de economías ilícitas, la seguridad de los territorios, la recuperación de la convivencia, mecanismos para la situación jurídica de los combatientes y compromisos de no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública ni afectar a la población civil.

¿Qué pasó en los territorios durante las negociaciones?

La Gobernación sostiene que, paralelamente a la negociación, hubo una reducción de más del 15% en hechos de violencia y de más del 90% en desplazamientos y confinamientos, según cifras del Observatorio del Delito, además de la recuperación de más de 39 cuerpos que permitió avanzar en procesos de búsqueda, una disminución del reclutamiento de menores y la ausencia de asesinatos de firmantes de paz durante el periodo evaluado.

“La paz está asegurada en las transformaciones territoriales como hemos venido avanzando en los 25 municipios en los que se ha concentrado la violencia y la guerra en el departamento”, señaló el gobernador Luis Alfonso Escobar.

Según el Gobernador de Nariño, una vez cerrado el capítulo de negociación con la CNEB, el Gobierno Nacional deberá mantener la coordinación con la Gobernación, las alcaldías y las comunidades y evite que la nueva estrategia se limite exclusivamente al componente militar.

“Si su política es la seguridad, tenemos que ir construyendo esa seguridad territorial que permite entender que lo que veníamos construyendo en el escenario de paz es una combinación entre la seguridad y la paz territorial”, pidió el mandatario.