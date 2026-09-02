“No podemos pasar de paz total a guerra total”: gobernador de Nariño por anuncio de De la Espriella
Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, rechazó la estigmatización de mandatarios locales y pidió un diálogo objetivo basado en datos.
“No podemos pasar de paz total a guerra total”: gobernador de Nariño por anuncio de De la Espriella
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...