Ningún gobernador o alcalde puede adelantar contactos con estructuras terroristas: De la Espriella

En medio de la Cumbre de Gobernadores ‘El Milagro de las Regiones’, que se llevó a cabo en Mompox (Bolívar), el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia a los alcaldes y gobernadores del país por posibles contactos con estructuras terroristas.

En su discurso, el mandatario ordenó que “ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”.

Así mismo, el presidente advirtió que él mismo se encargará de que “aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”.

“No voy a tolerar en ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, advirtió.

En esa línea, el presidente insistió en que la descentralización no sirve “si el Estado no ejerce autoridad en el territorio”.

También recordó que él, desde su campaña a la Presidencia, prometió enfrentar el terrorismo, puesto que “no hay autonomía posible donde los terroristas deciden quién entra, quién trabaja y quién puede vivir tranquilo”. Por eso, agregó: “No vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños e intentan someter bajo el terror a la población inerme”.

Para ello, reiteró que la orden a las autoridades del país es “recuperar la autoridad y sostenerla con seguridad, justicia, servicios y presencia permanente del Estado”, lo cual se logrará concentrando las capacidades de la Fuerza Pública en las zonas más críticas de Colombia, así como atacando a las fuentes de financiación ilegal, cerrarándo corredores estratégicos y reduciendo la capacidad de recomposición de las estructuras terroristas.

“Que quede claro: la ofensiva no se limita a los cabecillas (…) (la orden es) golpear el sistema completo: mandos, sucesores, redes de apoyo, rutas, operadores logísticos, finanzas, testaferros y activos”, explicó, agregando que “no basta con quitarles hombres y armas, (pues) también tienen que perder el dinero con el que se financia el terror”.

Por eso, agregó: “Los voy a asfixiar, los voy a anular y los voy a aniquilar”.

La advertencia de Abelardo de la Espriella al gobernador de Nariño

El presidente Abelardo de la Espriella fue especialmente enfático con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, en este sentido.

“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido. Esta política integral de seguridad se medirá por resultados”, le dijo.

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