Ana Rogelia Monsalve rechazó acusaciones sobre supuestos vínculos con grupos criminales

La exrepresentante a la Cámara, Ana Rogelia Monsalve Álvarez, rechazó señalamientos que buscan relacionarla con organizaciones criminales, asegurando que nunca ha tenido vínculos políticos, electorales ni acuerdos con estructuras al margen de la ley.

La excongresista afirmó que estas acusaciones afectan su buen nombre, su trayectoria política y la seguridad de su familia, especialmente por el trabajo que, según dijo, ha adelantado desde el Congreso para denunciar hechos relacionados con la extorsión y la criminalidad en el departamento del Atlántico.

Monsalve recordó que durante su paso por el legislativo dejó constancias y solicitó acciones para enfrentar el deterioro de la seguridad en Barranquilla, Malambo, Soledad y otros municipios del área metropolitana.

Le puede interesar: Ana Monsalve no es indígena de nuestro cabildo: Indígenas Mokaná

Según explicó, sus pronunciamientos y actuaciones estuvieron dirigidos a respaldar a comerciantes, familias y comunidades afectadas por estructuras criminales.

Además, cuestionó la interpretación de una conversación que, según señaló, estaría siendo utilizada para sustentar las acusaciones en su contra. Por ello, pidió que se conozca de manera integral el contenido de dicha conversación y las pruebas que las sustentarían.

“Jamás he tenido acuerdo con organizaciones criminales”, afirmó Monsalve.

Lea también: Los congresistas que han renunciado a su curul en la recta final del periodo constitucional 2026

Finalmente, la excongresista anunció que acudirá a las acciones legales y constitucionales que considere necesarias para proteger su honra, su buen nombre y la seguridad de su familia.