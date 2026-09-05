De la Espriella condecorará a uniformados que participaron en el operativo contra ‘Bendito Menor’

De la Espriella pide que ‘Bendito Menor’ sea objetivo de alto valor: capturarlo o darlo de baja

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la próxima semana condecorará a integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares que participaron en recientes operativos contra estructuras criminales, entre ellos el que permitió dar de baja a Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El mandatario aseguró que se trata de un reconocimiento a los uniformados que han participado en operaciones contra organizaciones criminales.

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“Voy a condecorar a nuestros héroes de la Patria: los patriotas de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Militares que han participado en los últimos operativos en los que hemos dado de baja a peligrosos criminales y golpeado con contundencia sus estructuras”.

De la Espriella también destacó el riesgo que asumen los integrantes de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones y aseguró que su Gobierno mantendrá el respaldo a policías y militares.

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“Colombia tiene una deuda de gratitud con estos patriotas que arriesgan su vida todos los días para proteger la nuestra”.

Finalmente, el presidente reiteró su compromiso de respaldar a los uniformados y concluyó: “Mientras ellos estén dispuestos a defender a Colombia, este Presidente estará siempre dispuesto a respaldarlos, protegerlos y honrarlos”.