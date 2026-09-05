MinDefensa condenó ataques del ELN en Norte de Santander y prepara nueva estrategia de seguridad

El Ministerio de Defensa condenó los ataques terroristas que, según las autoridades, fueron perpetrados por el ELN contra instalaciones militares y de Policía en Norte de Santander, utilizando drones cargados con explosivos.

Los hechos se registraron contra el Batallón de Infantería N.° 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y el Cantón Militar ‘El Trapiche’, en Ocaña, así como contra la Estación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen.

De acuerdo con la cartera, las acciones dejaron integrantes de la Fuerza Pública asesinados y gravemente heridos. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada durante los ataques.

También, expresó sus condolencias y solidaridad a las familias, compañeros y amigos de los uniformados muertos, asegurando que están brindando todo el apoyo institucional al personal lesionado para garantizar su atención y recuperación.

Tras los hechos, informaron que todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fueron desplegadas para proteger a la población, controlar la situación y avanzar en la búsqueda de los responsables.

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Nueva estrategia para el Catatumbo

Por disposición del presidente Abelardo De La Espriella, el Ministerio de Defensa anunció que, junto con la cúpula militar, diseñará una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo.

El objetivo será golpear las estructuras del ELN, así como a sus principales cabecillas, finanzas y economías ilícitas que, según el Gobierno, sostienen la operación criminal de esta organización.

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Por otra parte, manifestó su respaldo a las medidas adoptadas por las autoridades territoriales y señaló que la situación continúa en desarrollo. La entidad indicó que entregará información oficial a medida que las condiciones operacionales y de seguridad lo permitan.

Finalmente, la cartera aseguró que el Estado utilizará todas sus capacidades para perseguir y combatir a los responsables de los ataques y afirmó que “no habrá impunidad”.