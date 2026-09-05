ELN atacó con enjambre de drones base militar en Ocaña: Un helicóptero fue impactado

Un fuerte ataque contra el Ejército se registra en Ocaña, Norte de Santander, donde hombres armados lanzaron un enjambre de drones cargados con explosivos contra un batallón. Preliminarmente se reportan varios militares afectados y aturdidos por las explosiones, además de daños en los alojamientos y otras instalaciones militares.

La ofensiva también incluyó ráfagas de fusil y lanzamiento de “tucos” con explosivos. En medio del ataque fue impactado un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), mientras las autoridades verifican el alcance de los daños y si existen más personas afectadas.

Una de las hipótesis que se analiza es que el ataque sería una retaliación por la reciente captura en Ocaña de Dairo Ferizzola Rojas, alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, señalado integrante y francotirador del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Según la información conocida tras su captura, alias ‘El Zorro’, cabecilla de comisión del ELN, habría contactado a ‘Firu’ para participar en un plan para atentar contra el presidente Abelardo de la Espriella.

Las autoridades adelantan operaciones para establecer qué estructura ejecutó el ataque y confirmar si está directamente relacionado con la captura de alias ‘Firu’.