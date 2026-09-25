‘Araña’, extraditado y responsable de inundar con cocaína a EEUU: este es su perfil criminal

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado por las autoridades de liderar los ‘Comandos de Frontera’ y de manejar una de las principales estructuras del narcotráfico en la frontera con Ecuador, fue extraditado a Estados Unidos.

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El traslado comenzó desde la cárcel La Picota, en Bogotá, bajo un gigantesco dispositivo de seguridad de la Policía Nacional. El cabecilla fue sacado del pabellón de alta seguridad encadenado de pies y manos, mientras hombres armados y unidades especiales custodiaban cada uno de sus movimientos.

El operativo incluyó comandos de élite de la DIJIN, investigadores de INTERPOL, unidades de tránsito, UNDMO y apoyo aéreo del helicóptero Halcón. Desde La Picota fue trasladado hacia CATAM para continuar el procedimiento de extradición.

Después, ‘Araña’ fue llevado a Barranquilla, donde lo esperaba Abelardo de la Espriella. En medio del fuerte esquema de seguridad, el señalado cabecilla permaneció bajo custodia antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con narcotráfico.

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Foto suministrada Ampliar Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Foto suministrada Cerrar

Según la Policía, Rojas, de 44 años, inició su trayectoria criminal en 2008 en ‘Los Rastrojos’ y posteriormente fue jefe de sicarios de ‘La Constru’. En 2010 fue condenado a 29 años de prisión por homicidio y extorsión, pero posteriormente obtuvo libertad condicional tras ser designado gestor de paz durante los diálogos con las extintas FARC-EP.

Las autoridades señalan que, después de retomar las armas, desde 2021 asumió el liderazgo de la unificación entre el GAO-r 48 y ‘La Constru’, dando paso a los llamados ‘Comandos de Frontera’, estructura que, de acuerdo con la Policía, llegó a agrupar a más de 1.000 hombres armados con presencia en Putumayo, Caquetá, Amazonas y Nariño.

El perfil criminal de ‘Araña’ está directamente relacionado con el negocio de la cocaína. Según la Policía, la organización que dirigía controlaba laboratorios en la zona fronteriza con Ecuador y cobraba hasta 300.000 pesos por cada kilogramo de cocaína procesada, droga que posteriormente era comercializada con carteles mexicanos y tenía como destino final Estados Unidos.

Además, el pasado 15 de septiembre de 2026, la Fiscalía le imputó cargos por 16 homicidios atribuidos a su estructura en Caquetá.

En Estados Unidos, Rojas es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de California por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

Su detención con fines de extradición se produjo el 12 de febrero de 2025, en un hotel de Bogotá, luego de que INTERPOL emitiera una Notificación Roja. Aunque el Gobierno Nacional había concedido su extradición a finales de 2025, su entrega fue suspendida temporalmente por su participación como negociador de los ‘Comandos de Frontera’ en los diálogos de paz.

Superada esa situación, las autoridades colombianas finalmente hicieron efectiva su entrega a Estados Unidos.

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