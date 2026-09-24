En combates con el Ejército en Buga murieron tres integrantes del frente 57, incluido alias ‘Norton’

Tres integrantes del frente 57 murieron durante combates con tropas del Gaula Militar Valle, en el área general de Buga, Valle del Cauca. Entre los fallecidos está alias ‘Norton’, señalado por las autoridades como cabecilla financiero de esta estructura.

De acuerdo con el reporte militar, las tropas se encuentran adelantando la extracción de los cuerpos para la consolidación de los resultados de la operación, que permanece en desarrollo.

Según información de inteligencia militar, alias ‘Norton’ era señalado de coordinar actividades relacionadas con el cobro de extorsiones y de tener participación en diferentes hechos violentos registrados durante los últimos meses en zona rural de Tuluá y Buga.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen está el secuestro de Sebastián Ponce, ocurrido en diciembre de 2025 en el corregimiento de La Marina, Tuluá. Ponce permaneció tres meses secuestrado y posteriormente fue asesinado; su cuerpo fue encontrado en febrero de 2026 en la vereda El Picacho.

También lo señalan de ordenar la quema de maquinaria de Cartón Colombia en Puerto Frazadas, la quema de motocicletas utilizadas por jóvenes que practicaban stunt en La Marina y acciones contra vehículos en la vereda El Picacho.

En abril, según el reporte de inteligencia, habría estado relacionado con el asesinato de un padre y su hijo en el corregimiento de San Rafael y con el robo de un vehículo distribuidor de gas que transportaba más de 100 cilindros en La Marina.

Las autoridades además lo relacionan con una confrontación contra la estructura Adán Izquierdo por el control de corredores de movilidad y territorio en la zona del páramo.

El pasado 22 de septiembre, alias ‘Norton’ habría sido ubicado en la vereda La María, zona rural de Guadalajara de Buga, donde, según inteligencia militar, estaría realizando reuniones y coordinando actividades relacionadas con el cobro de extorsiones.

La operación continúa en desarrollo mientras las tropas realizan la extracción y consolidación de los resultados del combate.

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