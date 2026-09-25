Atacaron con drones Estación de Policía de Aguachica: Gobernación del Cesar se pronunció

Durante la noche de este jueves 24 de septiembre se registró un ataque con drones y explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar.

El hecho violento alertó a las autoridades locales y nacionales, lo cual produjo un despliegue inmediato de las unidades de seguridad en el casco urbano.

La Gobernación del Cesar, liderada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, se pronunció oficialmente y rechazó de manera categórica el ataque perpetrado contra la infraestructura policial.

“Desde el Puesto de Mando Unificado permanente hacemos seguimiento a este caso y registramos que no hay uniformados heridos tras las explosiones. La infraestructura presenta daños materiales que son evaluados”, aseguró la Gobernación.

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De la misma forma, la administración de Elvia Milena pidió al presidente Abelardo De La Espriella coordinar las acciones de respuesta institucional y contrarrestar el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados al margen de la ley.

Por su parte, peritos y expertos en antiexplosivos inspeccionan y evalúan los daños a la estructura de los uniformados afectada. Asimismo, el personal técnico adelanta la recolección de esquirlas y evidencias que permitan determinar el tipo de material bélico utilizado durante el atentado.

Según la Gobernación, la Fuerza Pública mantiene el control de Aguachica y realizan patrullajes de registro y control para prevenir nuevas amenazas contra la población y las instalaciones oficiales.