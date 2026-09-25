Atacaron con drones Estación de Policía de Aguachica: Gobernación del Cesar se pronunció
La gobernadora Elvia Milena Sanjuán rechazó de manera categórica el ataque contra la infraestructura policial.
Durante la noche de este jueves 24 de septiembre se registró un ataque con drones y explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar.
El hecho violento alertó a las autoridades locales y nacionales, lo cual produjo un despliegue inmediato de las unidades de seguridad en el casco urbano.
La Gobernación del Cesar, liderada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, se pronunció oficialmente y rechazó de manera categórica el ataque perpetrado contra la infraestructura policial.
“Desde el Puesto de Mando Unificado permanente hacemos seguimiento a este caso y registramos que no hay uniformados heridos tras las explosiones. La infraestructura presenta daños materiales que son evaluados”, aseguró la Gobernación.
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De la misma forma, la administración de Elvia Milena pidió al presidente Abelardo De La Espriella coordinar las acciones de respuesta institucional y contrarrestar el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados al margen de la ley.
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Por su parte, peritos y expertos en antiexplosivos inspeccionan y evalúan los daños a la estructura de los uniformados afectada. Asimismo, el personal técnico adelanta la recolección de esquirlas y evidencias que permitan determinar el tipo de material bélico utilizado durante el atentado.
Según la Gobernación, la Fuerza Pública mantiene el control de Aguachica y realizan patrullajes de registro y control para prevenir nuevas amenazas contra la población y las instalaciones oficiales.