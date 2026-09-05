Gobierno atribuye al ELN ataques con drones contra la Fuerza Pública en el Catatumbo

Norte de Santander.

El Gobierno Nacional atribuyó al ELN los ataques registrados durante la noche de este viernes contra instalaciones de la Fuerza Pública en Ocaña y El Carmen, Norte de Santander.

De acuerdo con el presidente de la República, el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN atacó con artefactos explosivos lanzados desde drones el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña.

El reporte entregado por el mandatario confirma la muerte de dos militares, entre ellos el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. Además, cinco soldados profesionales resultaron heridos.

Durante el ataque, una aeronave de la Fuerza Aérea también fue alcanzada por esquirlas.

El Ministerio de Defensa confirmó los ataques y señaló que las acciones fueron ejecutadas con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos.

La cartera también incluyó entre los hechos la acción contra el Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, y la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen. Esta última dejó tres policías heridos.

Frente a estos hechos, el Ministerio de Defensa informó que todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fueron desplegadas para proteger a la población, controlar la situación y enfrentar a los responsables.

El presidente anunció además que, junto con la cúpula militar y de Policía, diseñará una nueva estrategia para el Catatumbo, dirigida a afectar las estructuras, los cabecillas, las finanzas y las economías ilícitas del ELN.

Las autoridades mantienen los operativos en Ocaña y Guamalito, mientras la situación continúa en desarrollo y se avanza en la verificación de la información.