El ELN asesinó a un capitán y a un soldado en ataque contra el Ejército en Ocaña, Norte de Santander

El ELN asesinó a un capitán y un soldado del Ejército durante el ataque contra un batallón en Ocaña, Norte de Santander, este viernes, 4 de septiembre, que fue ejecutado con un enjambre de drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y ‘tucos’.

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Además, se reportan tres heridos y daños en los alojamientos y otras instalaciones militares.

Durante la ofensiva también fue impactado un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se encontraba en el lugar. Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el ataque y mantienen operaciones en la zona.

Una de las hipótesis que se analiza es que la acción del ELN sería una retaliación por la reciente captura en Ocaña de Dairo Ferizzola Rojas, alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, señalado integrante y francotirador del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN .

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Según la información conocida tras su captura, alias ‘El Zorro’, cabecilla de comisión del ELN, habría contactado a ‘Firu’ para participar en un plan para atentar contra el presidente Abelardo de la Espriella.

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