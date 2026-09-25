Armada Nacional incautó 1,5 toneladas de cocaína en el río Meta con destino a Venezuela

Un golpe al narcotráfico fue propinado por la Armada Nacional en el río Meta, donde fueron incautadas 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína que, según información de Inteligencia Naval, tenían como destino final Venezuela.

La operación de interdicción fluvial se realizó a la altura del corregimiento de Nueva Antioquia, en La Primavera, Vichada, luego de recibir información de Inteligencia Naval sobre el movimiento del cargamento.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la droga era transportada en una embarcación que navegaba por el río Meta. A bordo iban dos hombres, quienes al advertir la presencia de las unidades de la Armada llevaron la embarcación hasta la orilla, la abandonaron y huyeron.

Los uniformados trasladaron la embarcación hasta un puerto seguro. Allí, unidades de Policía Judicial de Antinarcóticos realizaron las Pruebas de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que confirmaron que en su interior eran transportados los 1.498 kilos de cocaína. El cargamento quedó a disposición de la Fiscalía.

Según Inteligencia Naval, el alijo habría sido movilizado por el corredor La Primavera–Nueva Antioquia–La Venturosa, para posteriormente cruzar hacia territorio venezolano. Allí, presuntamente, sería recibido por una comisión armada del Frente de Guerra Oriental del ELN.

La Armada señaló que la droga podría haber continuado posteriormente hacia mercados ilegales de Centroamérica y Europa, por lo que la operación permitió interrumpir esa ruta de tráfico internacional.

El brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez Londoño, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, calificó el resultado como un golpe de relevancia contra las estructuras narcotraficantes que utilizan los corredores fluviales de esta región.

La incautación representa, según la Armada, una afectación de más de 80 millones de dólares a las finanzas de los grupos criminales y evitó la distribución de cerca de cuatro millones de dosis de cocaína.

En el operativo participaron unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía, con apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la SIJIN de Antinarcóticos y la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía.