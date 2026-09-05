Gobernación ofrece $100 millones por responsables de ataque en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander rechazó la alteración del orden público registrada en inmediaciones del Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, tras los ataques registrados durante la noche de este viernes.

A través de un pronunciamiento, la administración departamental hizo un llamado a respetar la vida y la tranquilidad de la comunidad de este municipio.

Además, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y dar con los responsables de estos hechos.

La Gobernación señaló que la información que permita avanzar en la identificación de los responsables será clave para las investigaciones que adelantan las autoridades frente a los ataques registrados contra la Fuerza Pública.

Mientras tanto, las autoridades mantienen los operativos de seguridad en Ocaña, donde también fue decretado el toque de queda desde las 10 de la noche de este viernes hasta las 4 de la mañana del sábado 5 de septiembre.