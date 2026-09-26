Asesinaron al comandante de la Estación de Policía del municipio de Bolívar, Cauca

Asesinaron al subcomandante de la Estación de Policía del municipio de Bolívar, Cauca

Un oficial de Policía fue asesinado en el Cauca. Se trata del teniente Álvaro José Medina, comandante de la estación del municipio de Bolívar. Su cuerpo fue encontrado por integrantes de la Defensa Civil en el sector La Playa, del corregimiento de Guachicono, zona rural de esta localidad del sur de la región caucana.

Información preliminar resalta que el oficial salió hacia las 4:00 de la mañana desde Bolívar para apoyar la estación de Policía de El Bordo y reforzar las labores de seguridad.

El Departamento de Policía Cauca informó que “Se desplazaba de civil hacia el Patía, cuando fue interceptado, al parecer, por hombres armados, quienes le dispararon causándole la muerte”.

En la zona de los hechos tiene amplia presencia delictiva del ELN.

Las autoridades iniciaron las inspecciones del lugar y la investigación para establecer las circunstancias del homicidio.

“En coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, se desplegaron todas las capacidades operativas y de inteligencia para ubicar a los responsables de este cobarde hecho que enluta al país”, dijo la institución policial.

Desde el departamento de Policía Cauca, además de rechazar el suceso violento, le enviaron un mensaje de solidaridad a la familia, amigos y allegados del teniente Álvaro José Medina Peña, quien completaba siete años de servicio.