Hombre fue baleado frente a un conjunto residencial en el norte de Barranquilla

En la tarde de este viernes, un hombre fue baleado frente a un conjunto residencial en el sector de Miramar, en el norte de Barranquilla.

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Según testigos, la víctima quedó tendida al lado de un vehículo frente al conjunto residencial Olivenza.

Se conoció que el presunto sicario se movilizaba en una moto color negra y, después de disparar contra la víctima, huyó hacia La Circunvalar. Entretanto, la Policía adelanta la investigación de este caso.