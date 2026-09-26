Barranquilla da paso clave para operar el Cortissoz: Concejo aprueba $40.000 millones para obras

Barranquilla dio un nuevo paso en su intención de asumir la administración del lado tierra del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital aprobara en sesión extraordinara, el primer debate el proyecto de acuerdo que autoriza recursos para avanzar en la operación, mantenimiento y transformación de esta infraestructura.

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La iniciativa se tramita después de la solicitud realizada por el Distrito al Gobierno Nacional para asumir la administración del lado tierra de la terminal aérea y contempla un proyecto de inversión por $40.000 millones.

De ese monto, $15.000 millones corresponden a la vigencia 2026 y $25.000 millones a 2027, estos últimos mediante vigencias futuras ordinarias que deben ser autorizadas por el Concejo.

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Durante la presentación de la iniciativa, la secretaria distrital de Hacienda, Emelith Barraza, explicó que los recursos permitirán avanzar en la elaboración de los lineamientos técnicos para transformar a Barranquilla en un hub de aviación.

“Este proyecto va a generar unas inversiones no solamente en el aeropuerto, va a generar una inversión a nivel local que va a permitir convertir a Barranquilla en un centro de acopio de cargas y de pasajeros”, señaló.

Barraza puso como ejemplo el impacto que podría tener para los empresarios de la región contar con mayores capacidades para movilizar carga desde Barranquilla.

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“Hoy Barranquilla debe trasladarse a Bogotá para hacer cualquier tipo de exportación. Con un aeropuerto de carga que se convierta en un hub internacional puede hacerlo desde aquí. Este tiempo se traduce en eficiencia y en ahorro de recursos financieros para cada empresario”, afirmó.

“El aeropuerto no se parece a Barranquilla”

El concejal Juan David Abisambra, ponente del proyecto, también respaldó la iniciativa y sostuvo que la terminal aérea requiere una transformación acorde con el desarrollo de la ciudad.

“El Ernesto Cortissoz no se parece a lo que es Barranquilla”, dijo el concejal quien también cuestionó las condiciones actuales del aeropuerto y mencionó específicamente el sistema de refrigeración de la terminal.

“Para los que hemos hecho uso del aeropuerto, nos damos cuenta de que el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad ante este clima que se vive en nuestra ciudad”, dijo.

Con la aprobación en primer debate por parte de la Comisión de Presupuesto, el proyecto continuará su trámite para ser discutido en la plenaria del Concejo Distrital.