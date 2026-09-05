Presidente De la Espriella confirma traslado de 39 presos más de cárceles de Barranquilla
Los reclusos fueron enviados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad en distintas regiones.
El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que fueron trasladados 39 presos de Barranquilla más a diferentes cárceles de alta seguridad en varias ciudades del país.
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“No voy a permitir que las estructuras criminales pretendan seguir delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda”, indicó el mandatario del país a través de su cuenta en X.
El mandatario manifestó que este tipo de traslados es una estrategia para desarticular sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación y, advirtió que: “en Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito”.
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Otros traslados
Cabe recordar que ya son tres los grupos de reclusos que han sido traslados a diferentes cárceles del país desde Barranquilla.
El primer grupo trasladado fueron 20 presos el pasado 20 de agosto; el 28 de agosto fueron trasladados cuatro internos más y este jueves, 3 de septiembre fue traslados el último grupo de 39 presos.