Sectores sin energía en Barranquilla este domingo, 6 de septiembre

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que por mantenimientos en la subestación Cordialidad, los sectores conectados estarán sin el servicio de energía entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde de este domingo, 6 de septiembre.

“Con el compromiso de avanzar con el mejoramiento del servicio de energía, este domingo 6 de septiembre se ejecutarán obras preventivas al interior de la subestación Cordialidad”, indicó la compañía.

Circuito La Paz: La Paz, Ciudad Caribe, Las Malvinas, calle 110 entre las carreras 6Q y 9G, y el sector de la calle 103 con carrera 8A. Asimismo, incluye los clientes Colchones Relax, Equinorte, Centro Industrial Zona Express y Bodega Umaña Gómez.

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Circuito Cordialidad 10: La Sierrita y Las Américas, calles 45B y 52C, desde la carrera 8C hasta la carrera 8G, en el barrio Kennedy; calles 47 y 52, desde la carrera 7F hasta la carrera 8C, en Santuario; avenida Cordialidad hasta la calle 63C, entre las carreras 9L y 9M2, en el barrio Bosque; calles 74 y 94, desde la carrera 5B hasta la carrera 6, en el barrio California.

Circuito Almendros: Villa San Pedro II, Villa San Carlos, Santa María, Puerta Dorada, Las Granjas, calles 74 y 80, desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 5 Sur, en el barrio Siete de Abril.

Circuito Macarena: San Luis, Villa San Pedro 2, Santo Domingo de Guzmán, Las Américas, carreras 3B1 y 3E, entre las calles 52B y 54E.

Circuito Las Malvinas: Ciudad Modesto, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Manga, Las Malvinas, Lipaya, Los Rosales, 7 de Agosto, San Pedro Alejandrino III (calle 102, entre carreras 6M y 6O).

Para el caso de los circuitos Cordialidad 8 (Cero) y Galapa, la interrupción será entre las 6:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, en los sectores de 20 de Julio, 7 de Abril, Los Girasoles, calle 110, entre las carreras 3 y 6, sector Puente La Cordialidad – vía Barranquilla a Galapa; urbanización Mundo Feliz, Las Petronitas, Candelaria II, 12 de Septiembre, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria, , Cruz de Jubileo, Los Almendros, barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, San Antonio, Gerlein, San Roque, El Carmen, Centro, Paraíso, barrio Arriba, Florida, Mohán y zona rural de Galapa.