Alcalde Alejandro Char celebró llegada de sede alterna de Ecopetrol a Barranquilla

El alcalde Alejandro Char y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró la designación de Barranquilla como sede alterna de la Presidencia de Ecopetrol, anunciada por el nuevo presidente de la compañía, Joaquín Gutiérrez Caballero.

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A través de sus redes sociales, Char felicitó a Gutiérrez por su llegada a la dirección de la estatal petrolera y destacó el anuncio de descentralizar parte de las decisiones de la empresa hacia las regiones.

“Quiero felicitar a Joaquín Gutiérrez por su designación como presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos”, señaló el mandatario distrital, quien agregó que espera que la nueva administración trabaje para “recuperarla, fortalecerla y sacarla adelante”.

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Char también agradeció la decisión de escoger a Barranquilla como sede alterna de la Presidencia de Ecopetrol y aseguró que la ciudad está preparada para contribuir al desarrollo energético del país.

“Gracias por confiar en Barranquilla y escoger nuestra ciudad como sede alterna de la Presidencia de Ecopetrol. Aquí encontrarán una ciudad que está lista para aportar, trabajar y seguir impulsando el desarrollo energético de Colombia”, manifestó.

El anuncio fue realizado por Gutiérrez durante el acto “Renacer de Ecopetrol”, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde presentó los principales lineamientos de su administración.

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El nuevo presidente de Ecopetrol aseguró que la compañía atraviesa un “punto de inflexión” y planteó una mayor articulación con los territorios. Entre sus propuestas está descentralizar la dirección de la empresa, con el propósito de que durante los próximos cuatro años algunas decisiones se tomen desde las regiones.

Avances de Barranquilla en transición energética

Uno de los principales avances es la puesta en marcha de la primera comunidad energética de la ciudad, en el conjunto residencial Las Gardenias, donde fueron instalados cerca de 1.900 paneles solares, con una capacidad aproximada de 1.330 kilovatios, para beneficiar a alrededor de 700 hogares y contribuir a la reducción de los costos del servicio de energía.

A esto se suma la modernización del alumbrado público, con el cambio de 47.000 luminarias de sodio a tecnología LED, además de programas de eficiencia energética en instituciones educativas y otros equipamientos públicos.

La ciudad también ha buscado posicionarse en el desarrollo de energía eólica costa afuera, al presentar su oferta dentro de la Primera Ronda Colombia de Energía Eólica Costa Afuera, aprovechando su ubicación estratégica frente al mar Caribe.

En el departamento del Atlántico, además, se reporta una capacidad superior a los 948 megavatios en proyectos de generación renovable, consolidando a la región como uno de los territorios con mayor actividad en materia de energías limpias.

Otro de los proyectos destacados es la planta de biogás del Parque Ambiental Los Pocitos, que aprovecha el metano generado en el relleno sanitario para producir aproximadamente 4,9 megavatios de energía. De acuerdo con la información del proyecto, la planta puede generar cerca de 35 millones de kilovatios hora al año, con capacidad para abastecer el equivalente a entre 7.000 y 10.000 hogares y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.