Gobierno descarta intervención de Afinia, confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

El Gobierno Nacional descartó una eventual intervención de Afinia, según confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la reunión que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella en la sede alterna de la Presidencia, en Barranquilla.

Gutiérrez explicó que, aunque Afinia atraviesa una situación financiera crítica y requeriría cerca de 1,2 billones de pesos para finalizar el año, una intervención no sería la solución y podría generar mayores dificultades para el sistema energético y los usuarios.

El alcalde señaló que Afinia recauda, en promedio, apenas 57 pesos por cada 100 pesos que factura y que EPM ha invertido más de 3,2 billones de pesos en la compañía, mientras registra pérdidas cercanas a 1,5 billones de pesos anuales.

Frente a la posibilidad de racionamientos, Gutiérrez aseguró que el objetivo es evitar que una crisis financiera termine afectando la prestación del servicio. Para ello, el Gobierno Nacional y las empresas del sector analizan medidas de corto y largo plazo.

Durante el encuentro también se abordó el impacto del fenómeno de El Niño sobre la generación de energía, así como alternativas como los medidores prepago y las comunidades energéticas.

Gutiérrez insistió en que la salida debe ser estructural y conjunta entre el Gobierno Nacional, EPM y los demás actores del sistema, para evitar que la crisis de Afinia termine desencadenando una afectación mayor en el servicio de energía de la región Caribe.

Señaló que en las próximas horas el presidente De la Espriella anunciará un paquete de medidas para el corto y mediano plazo.

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