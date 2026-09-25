Catedratón 2026 se realizará este domingo en el Salón Jumbo del Country Club en Barranquilla. Foto: Arquidiócesis de Barranquilla.

La Arquidiócesis de Barranquilla prepara una nueva edición de Catedratón, iniciativa que desde hace 23 años busca apoyar la construcción y adecuación de templos y espacios eclesiales en el Atlántico. El evento central de 2026 se realizará este domingo 27 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el Salón Jumbo del Country Club.

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La jornada contará con presentaciones musicales, festival gastronómico, espacios de oración, confesiones y actividades para niños. Además, como novedad, se desarrollará un concurso de baile con jóvenes de diferentes parroquias, quienes aportarán su talento para fortalecer las obras de sus comunidades.

El padre Jaime Marenco, coordinador general de Catedratón, destacó la programación preparada para esta edición y señaló que habrá actividades dirigidas a personas de todas las edades.

“Hay un evento especial cada año y este año es evento central de Catedratón, es este domingo 27 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Salón Jumbo del Country Club. Allí tendremos una diversidad de sorpresas para todas las edades y todos los gustos”.

Música, gastronomía y un espacio para la oración

El sacerdote también se refirió a los artistas que estarán en el escenario durante la jornada.

“Tendremos en el escenario central artistas nacionales e internacionales, artistas locales. Tendremos a Akanny, tendremos a Lobelo Music, tendremos bandas de diferentes grupos juveniles, tenemos a La Cumbiamba, La Rodillona de Sabana Grande, que es un espectáculo verlos en tarima. Igualmente concluiremos ese día la parte artística con La Majestuosa Banda de Colombia. Las visitas de las reinas del carnaval, la de la reina central, la de la calle 44. Y así muchos invitados, empresarios, familias que llegan a entregar su donativo”.

La programación también incluye un festival gastronómico en el segundo piso del Salón Jumbo.

“En el segundo piso del Jumbo un festival gastronómico con delicias de todo tipo, locales, nacionales, internacionales, más de 3.000 platos disponibles para el disfrute de ustedes”.

Además, habrá un espacio destinado a la oración, en medio de las actividades programadas durante el evento.

“Un oratorio en el segundo piso, que quien lo dijera en un espacio donde va a haber tanta música, tanta alegría, tanto baile, va a haber un espacio especial de silencio para orar”.

Este año, bajo el lema “Todos Somos Uno”, Catedratón invita a los asistentes a llevar alimentos no perecederos o productos de aseo personal, que serán destinados a familias afectadas por el sismo registrado recientemente en varias zonas del país.

La campaña también busca fortalecer la participación juvenil con la formación de 100 jóvenes que harán parte del proceso rumbo al centenario de la Arquidiócesis de Barranquilla en 2032.