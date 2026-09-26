Golpe al microtráfrico en Barranquilla: capturan a expendedores de ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’
Además fueron incautados 1.860 gramos de marihuana y 444 gramos de bazuco
La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de tres presuntos expendedores de estupefacientes durante una operación desarrollada en los barrios Santo Domingo, en Barranquilla, y El Porvenir, en Soledad.
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El operativo se realizó mediante tres diligencias de allanamiento y registro, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y con participación de unidades de Investigación Criminal y del grupo de operaciones especiales.
De acuerdo con las autoridades, la intervención permitió afectar las actividades de las estructuras conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’, señaladas de estar vinculadas al tráfico local de estupefacientes.
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Durante los procedimientos fueron incautados 1.860 gramos de marihuana y 444 gramos de bazuco, que, según la Policía, estaban destinados a su distribución y comercialización.
Las autoridades indicaron que los inmuebles intervenidos serían utilizados como puntos de almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes, conocidos como ‘ollas de vicio’.
La Policía también informó que los tres capturados registran, en conjunto, ocho anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.