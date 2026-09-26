Golpe al microtráfrico en Barranquilla: capturan a expendedores de ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’

Golpe a ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’: tres capturados en operativo contra el tráfico de drogas en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de tres presuntos expendedores de estupefacientes durante una operación desarrollada en los barrios Santo Domingo, en Barranquilla, y El Porvenir, en Soledad.

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El operativo se realizó mediante tres diligencias de allanamiento y registro, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y con participación de unidades de Investigación Criminal y del grupo de operaciones especiales.

De acuerdo con las autoridades, la intervención permitió afectar las actividades de las estructuras conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’, señaladas de estar vinculadas al tráfico local de estupefacientes.

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Durante los procedimientos fueron incautados 1.860 gramos de marihuana y 444 gramos de bazuco, que, según la Policía, estaban destinados a su distribución y comercialización.

Las autoridades indicaron que los inmuebles intervenidos serían utilizados como puntos de almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes, conocidos como ‘ollas de vicio’.

La Policía también informó que los tres capturados registran, en conjunto, ocho anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.