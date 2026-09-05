Grupo Gilinski firma contrato con PDVSA para explotar Bloque Bare por 25 años

Este 4 de septiembre, dos días después de la firma de ocho acuerdos energéticos con cinco empresas transnacionales, Delcy Rodríguez estuvo presente durante la firma de un contrato de “participación productiva de hidrocarburos” con el Grupo Gilinski para la explotación del Bloque Bare, en la Faja petrolera del Orinoco.

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Para este contrato, por 25 años, el Grupo Gilinski, socio mayoritario de GeoPark, aportará “la totalidad del capital” que requerirán estas operaciones, según indicó Jaime Gilinski.

“Este acuerdo no es solo una transacción comercial. Es una declaración de fe compartida en el futuro de Venezuela”, dijo Gilinski al tiempo que agradeció la confianza del gobierno que lidera Delcy Rodríguez, agregando que cuando este grupo decide invertir en un país, “lo hacemos pensando en décadas, no en trimestres”.

Por su parte, Rodríguez le dio la bienvenida al Grupo Gilinski, y a su presidente, Jaime Gilinski. “Me alegra mucho por este acuerdo y sé que otras inversiones que el grupo está haciendo en el país se sumen para abonar la buena cooperación entre países hermanos como Colombia y Venezuela (…) Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia quien se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera”, dijo Rodríguez.

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Esta semana el gobierno venezolano ha firmado una serie de acuerdos energéticos también con Trinidad y Tobago así como la reconfirmación del acuerdo con Estados Unidos para explotar 17 campos estratégicos. Un acuerdo del que aún no se conocen mayores detalles.

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