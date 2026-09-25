Carlos Rivera aplazó sus conciertos de Vida México Tour 2026: motivos y nuevas fechas en Colombia

Carlos Rivera es uno de los artistas mexicanos más destacados, con una amplia trayectoria en importantes musicales y programas de televisión. Ha cosechado éxitos con canciones como “Mexicano” (2010), “El hubiera no existe” (2013), “Yo creo” (2016), “Guerra” (2018) y “Sincerándome” (2023).

Su popularidad lo ha consolidado como una de las estrellas musicales más populares de México, logrando un premio Lo Nuestro y otras nominaciones dentro de los Premios Juventud.

Desde muy joven incursionó en el mundo de la actuación y la música, destacándose por ser el actor más joven en el mundo en protagonizar la primera gran producción de Broadway y Disney montada en México, a la edad de 22 años.

En los últimos días, el cantante anunció su decisión de postergar sus presentaciones en países como Colombia, Nicaragua y El Salvador.

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¿Por qué el cantante Carlos Rivera reprogramó las fechas de sus conciertos?

Según un comunicado emitido por el artista mexicano, la principal razón para cancelar y poner nuevas fechas para la realización de sus presentaciones se debe a una lesión en sus cuerdas vocales.

El artista aclaró que las entradas obtenidas siguen vigentes para los eventos y que no se tendrán que efectuar otro tipo de trámites.

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¿Cuándo son las nuevas fechas para los conciertos de Carlos Rivera?

La nueva programación de los conciertos de Carlos Rivera se realizará de esta manera, teniendo en cuenta que el cantante mexicano se presentará en Colombia en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Guatemala: El evento en el Fórum Majadas programado originalmente para el 09 OCT 2026 ha sido cambiado para la nueva fecha del 09 ABR 2027 .

El evento en el programado originalmente para el ha sido cambiado para la nueva fecha del . Bogotá, Colombia: La presentación en el Movistar Arena prevista inicialmente para el 02 OCT 2026 se llevará a cabo en la nueva fecha del 15 ABR 2027 .

La presentación en el prevista inicialmente para el se llevará a cabo en la nueva fecha del . Medellín, Colombia: El show en el Teatro Universidad de Medellín fijado en principio para el 03 OCT 2026 se trasladó para el 17 ABR 2027 .

El show en el fijado en principio para el se trasladó para el . El Salvador: El concierto en el Gimnasio Nacional que se iba a realizar el 10 OCT 2026 se reprogramó para el 10 ABR 2027.

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