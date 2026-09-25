Incendio en Villa de Leyva está controlado en un 98 % y esperan liquidarlo este viernes

Gobernación anunció el inicio de una estrategia de recuperación y restauración del ecosistema afectado por las llamas.

Villa de Leyva

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que el incendio forestal que durante varios días afectó zonas de Villa de Leyva, Chíquiza y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque se encuentra controlado en un 98 % y que las autoridades esperan liquidarlo completamente este viernes.

Durante el último Puesto de Mando Unificado de este jueves, el gobernador señaló que solo resta por controlar cerca del 2 % del área afectada y anunció que las labores continuarán durante la mañana.

“Hoy, con el 98 % del incendio controlado, faltando solamente el 2 % por controlar, podemos decirles a los colombianos que mañana podremos terminar esta gran operación”, afirmó.

El mandatario explicó que, una vez se logre la liquidación de las llamas, comenzará una etapa de control de cenizas para evitar que los puntos calientes puedan reactivar el incendio.

Refuerzan operación con aeronave

También destacó la llegada de una aeronave de la empresa SADI Aviación, que, según explicó, permitirá realizar descargas con mayor precisión debido a las condiciones topográficas y de difícil acceso en la zona afectada.

“Esta es una aeronave más pequeña, con mayor precisión y experiencia en este tipo de situaciones, y estamos seguros de que mañana lo vamos a poder lograr”, indicó.

El gobernador hizo además un llamado a empresarios privados para apoyar económicamente la operación de esta aeronave, cuyos servicios considera necesarios para completar las labores de control.

Homenaje

Para este viernes está previsto un homenaje en la plaza de Villa de Leyva a los organismos de socorro, integrantes de la Fuerza Pública, funcionarios y voluntarios que participaron durante varios días en la atención de la emergencia.

“Van a estar allí todas las capacidades institucionales, los vehículos y los hombres y mujeres que son los héroes de esta jornada”, manifestó Amaya, quien también invitó a los voluntarios que ingresaron a las zonas montañosas para apoyar el combate contra las llamas.

Tras la liquidación del incendio, las autoridades iniciarán el proceso de recuperación y restauración de los ecosistemas afectados. El gobernador anunció que el ministro de Ambiente estará el próximo viernes en Villa de Leyva para avanzar en la construcción de un piloto de restauración con Corpoboyacá y Parques Nacionales.