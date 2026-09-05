¿Dónde se puede obtener un préstamo seguro si está reportado? Consejos para evitar fraudes

Conozca cuáles son las entidades que realizan préstamos a personas reportadas. Fotos Getty Images

Encontrarse reportado dentro de una central de riesgo puede llegar a ser un gran impedimento para el acceso a nuevos créditos por el historial negativo que puede llegar a presentar la persona solicitante, siendo por este motivo que varias entidades bancarias se abstienen de brindar préstamos.

Esto es evaluado por cada institución bancaria. Se analiza el riesgo que se tiene según el historial de deudas y mora de la persona, para decidirse por criterio del banco si es viable la solicitud.

De lo contrario, podrá ser negada muchas veces por encontrarse en una central de riesgo como Datacrédito Experian.

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¿Dónde solicitar un préstamo seguro si esta reportado?

En algunas entidades bancarias tradicionales podrá obtener un crédito, siempre y cuando se solucione su deuda con otras instituciones; si pagó su saldo a deber, tendrá que esperar a que salga del periodo de castigo y, por consiguiente, sea eliminado de ese registro.

La alternativa a estos sitios son compañías de financiación (Fintech) que operan mediante plataformas digitales, que en algunos casos pueden aportar a mejorar su puntaje crediticio si realiza compras bajo los términos en los que usted aceptó el crédito, sabiendo estas entidades su situación económica.

Las siguientes son algunas entidades podrán aceptar prestamos si se encuentra reportado en centrales de riesgo:

Banco Finandina: al solicitante se le dará una tarjeta con el 100% del cupo mediante un CDT que será la línea de crédito, obteniendo varios beneficios sin necesidad de codeudor.

al solicitante se le dará una tarjeta con el 100% del cupo mediante un CDT que será la línea de crédito, obteniendo varios beneficios sin necesidad de codeudor. Lineru: podrá acceder a créditos de manera digital donde solo tendrá que registrarse con los datos que le soliciten, acordar el monto a solicitar y esperar el plazo que la entidad establezca para hacerle llegar la cantidad a una cuenta bancaria (ahorros o corriente).

podrá acceder a créditos de manera digital donde solo tendrá que registrarse con los datos que le soliciten, acordar el monto a solicitar y esperar el plazo que la entidad establezca para hacerle llegar la cantidad a una cuenta bancaria (ahorros o corriente). RapiCredit: acceda a prestamos sin necesidad de codeudores, solamente deberá ser mayor de edad, ser colombiano, contar con cuenta bancaria activa y diligenciar otros datos personales para continuar con el proceso, aquí usted podrá aplazar el tiempo para pagar su préstamo con recargos adicionales.

acceda a prestamos sin necesidad de codeudores, solamente deberá ser mayor de edad, ser colombiano, contar con cuenta bancaria activa y diligenciar otros datos personales para continuar con el proceso, aquí usted podrá aplazar el tiempo para pagar su préstamo con recargos adicionales. Rayo Credit: se opera bajo crédito rotativo que se resume a dar flexibilidad y control sobre el dinero. permitiendo usar solo el monto que requiera, cuando lo solicite, y en la medida en que realiza los pagos, el cupo se libera para volver a usarlo, sin necesidad de solicitar un crédito nuevo cada vez.

Conozca cómo acceder a un préstamo si es una persona reportada. Foto Getty Images / ToucanStudios Ampliar Conozca cómo acceder a un préstamo si es una persona reportada. Foto Getty Images / ToucanStudios Cerrar

¿Cómo solicitar un préstamo seguro si esta reportado?

La mayoría de las Fintech no requieren tener codeudor y los lapsos para prestamos son rápidos requiriendo únicamente sus datos personales de contacto y una cuenta bancaria activa donde desembolsarán el dinero solicitado, dándole adicionalmente beneficios para mejorar su historial y puntaje crediticio.

Para de esta manera recuperarse en finanzas y poder a llegar a solicitar mejores opciones de prestamos a medida de que su situación se resuelva progresivamente.

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¿Qué consejos optar para evitar caer en fraudes?

Las entidades que prestan este tipo de servicios deben estar reguladas y autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia; si, de lo contrario, no presentan el aval para operar, absténgase de confiar en lo establecido allí al no haber garantías de que su funcionamiento esté certificado.

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