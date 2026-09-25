Salieron los resultados del ICFES calendario A: ¿Cómo consultar el número de registro?

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) informó a través de sus redes sociales que los estudiantes que presentaron las pruebas para el calendario A ya pueden consultar los resultados.

Lea aquí: ¿Cómo saber si su puntaje ICFES es bueno? Así se lee resultado global, por prueba, percentil y más

En un inicio se tenía previsto que los resultados fueran consultados a partir del viernes 25 de septiembre, sin embargo, la entidad decidió adelantar el proceso.

“Pensando en ti, adelantamos la publicación de resultados del examen Saber 11 calendario A. Recuerda realizar la consulta con el número de registro y documento de identidad”, señalaron.

¿Cómo consultar los resultados de las pruebas ICFES calendario A?

Ingrese al siguiente LINK → https://resultadossaber11.icfes.gov.co/login

Se le abrirá una ventana en su dispositivo móvil o computador donde deberá llenar un corto formulario: tipo y número de documento, fecha de nacimiento y número de registro. Tras esto podrá conocer los resultados de su prueba Saber 11.

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¿Cómo consultar el número de registro para los resultados de las pruebas Saber 11?

Para conocer el número de registro, el estudiante puede hacer clic en esta URL habilitada por el ICFES → https://resultados.icfes.edu.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/autenticacion/consultaSnp.jsf#No-back-button

Allí puede consultar el número de registro de Saber 11° desde el año 2005-1, solo debe llenar el formulario con tipo y número de documento más el año de nacimiento.

En contexto: Resultados pruebas Saber 11 calendario A: ICFES anunció fecha publicación ¿Cuándo y cómo consultar?

Este proceso sirve no solo para las pruebas calendario A 2026, sino para años anteriores a partir del 2005.

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¿Qué evalúan y cómo se miden las pruebas Saber 11?

Este examen mide los conocimientos de los estudiantes en cinco grandes áreas:

Lectura Crítica: comprensión, interpretación e inferencia de textos.

comprensión, interpretación e inferencia de textos. Matemáticas: razonamiento cuantitativo, geometría y estadística.

razonamiento cuantitativo, geometría y estadística. Sociales y Ciudadanas: historia, geografía y la Constitución.

historia, geografía y la Constitución. Ciencias Naturales: biología, química y física.

biología, química y física. Inglés: nivel de desempeño en una lengua extranjera.

¿Sabe si el puntaje de su resultado es bueno?

El resultado de las pruebas se mide en una escala de 0 a 500 puntos en total, siendo asignados 100 puntos a cada área del conocimiento.

Aunque cada universidad es autónoma de poner un mínimo puntaje para entregar becas, si el alumno tiene 400 puntos en el global puede acceder a varias instituciones de educación superior.

Según el ICFES, un puntaje bueno es estar un 85% por encima de la media. No obstante, un resultado por encima de 300 puntos se puede considerar aceptable.

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