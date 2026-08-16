Jaime Gilinski donará $150 mil millones para recuperar colegios y hospitales de Cali

Cali, Valle del Cauca

El empresario caleño Jaime Gilinski realizará un aporte de $150 mil millones para la recuperación de colegios y de la red hospitalaria de Cali, tras las afectaciones provocadas por el terremoto.

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La confirmación fue hecha por el alcalde Alejandro Eder, a Caracol Radio, quien aseguró que recibió este domingo una llamada de Gilinski y su esposa, Raquel, en la que le informaron sobre la donación.

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Según el mandatario, los recursos estarán disponibles de manera inmediata y se trabaja en la definición del mecanismo para administrarlos, con el propósito de agilizar la ejecución de las obras.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el aporte de la familia Gilinski y agradeció el gesto de solidaridad con Colombia.

El mandatario señaló “en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.