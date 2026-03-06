El detrás de la millonaria inversión de Gilinski en petrolera Geopark: Venezuela en la mira

El Grupo Gilinski se convirtió en el mayor accionista de la petrolera privada GeoPark, con una inversión de USD 107 millones de dólares, y para conocer los detalles detrás de esta movida energética habló el empresario Gabriel Gilinski en 6 AM W.

“La inversión de GeoPark obedece a una visión que tenemos de que la energía, el petróleo, el gas, a largo plazo va a ser más importante. Así que vemos unas oportunidades muy interesantes en Colombia, en Argentina, en Vaca Muerta, donde Geopark ya ha incursionado, y en Venezuela, a donde creemos que va a haber una recuperación en la extracción petrolera y de gas a mediano plazo”, aseveró.

El empresario afirmó que para dar ese paso fue fundamental la administración que tiene Geopark, a la cabeza de Felipe Bayón, quien fue presidente de Ecopetrol.

“Tiene todas las capacidades técnicas gerenciales y de conocimiento para hacer de esto un éxito”, señaló Gilinski.

Invertir en Venezuela

El empresario resaltó que la oportunidad que existe en Venezuela, es enorme. “Venezuela en los años 90 llegó a tener una producción diaria de 3.5 millones de barriles, hoy en día no supera los 800 mil, de tal manera que porcentualmente y numéricamente debería de crecer bastante en los siguientes años”.

De este modo afirmó que como tesis de inversión de largo plazo, ven en Venezuela una oportunidad muy grande, en la consolidación de Colombia y en la expansión en Argentina, que es uno de los proyectos energéticos más grandes del mundo.

¿Y Nutresa?

El empresario reveló que Nutresa llegó a vender cerca del 30 por ciento del total de sus ventas en Venezuela. “En 2008, la balanza económica de Colombia era de cerca de 7.000 millones de dólares al año”, señaló como muestra lo que se puede lograr.

El panorama político

El empresario afirmó que por más de 100 años su familia ha invertido y confiado en el país y por eso está “plenamente convencido de que a largo plazo, Colombia y la región va a ser una geografía próspera y que permita un desarrollo y una confianza y un progreso”.

Por tanto, afirmó que “las elecciones del domingo no juegan un factor muy importante a la hora de decidir en qué y cómo invertir. Creo en el país, creo en la región y creo en las oportunidades que se vienen”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

