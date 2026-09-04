De la Espriella ratificó fin de varios procesos de paz: deben adelantarse capturas y extradiciones

El presidente Abelardo de la Espriella ratificó este viernes la terminación de varias mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica que habían sido creados durante el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la denominada “paz total”.

Se trata de varias resoluciones, que incluyen el cierre de la mesa de diálogo con el Frente Comuneros del Sur. Igualmente, ya ni serán reconocidos como negociadores Ángela María Robledo y Gabriel Yépez Mejía, alias ‘HH’.

También se ordenó terminar el espacio de conversación sociojurídica con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, que se dio a conocer tras el “tarimazo”. Y se retiró el reconocimiento como negociadora a la senadora Isabel Zuleta.

“Las autoridades competentes y el Ministerio de Justicia han sido notificados para proceder con las capturas a que haya lugar, avanzar en las extradiciones pendientes y hacer cumplir la ley”, dijo el presidente.

Y finalizó con la siguiente frase: “Nunca más en el gobierno del tigre los delincuentes tendrán la palabra, tendrán que someterse, de lo contrario, los vamos a dar de baja”.

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