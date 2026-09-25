Irán condena ruptura de relaciones con Colombia y acusa influencia de EE. UU. e Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó la ruptura de lazos por parte de Colombia y cuestionó la decisión del gobierno de De la Espriella de romper las relaciones diplomáticas. Teherán afirma que los argumentos presentados carecen de fundamento y que la medida responde a la influencia de Estados Unidos e Israel.

“Es evidente que ninguna de las acusaciones planteadas por el Gobierno colombiano para justificar esta decisión es válida ni lógica, y ha sido adoptada únicamente por influencia del régimen sionista y de Estados Unidos”, afirmó el Ministerio de Exteriores iraní, y agregó que: “La decisión actúa en contra del principio de respeto mutuo y de los intereses de ambos pueblos”.

La Cancillería iraní también acusó a Colombia de tener problemas relacionados con el narcotráfico y señaló que las autoridades iraníes incautaron en septiembre un cargamento de 55 kilogramos de cocaína en Teherán que, según el Gobierno iraní, estaría relacionado con redes colombianas.

El Gobierno iraní cuestionó además la apuesta por parte de Colombia a la seguridad a nivel mundial y rechazó las críticas del pais americano relacionadas con la política de Teherán en Oriente Medio, incluido el estrecho de Ormuz.