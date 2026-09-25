Recorte de personal y saldos sin gastar: así ADRES liberó $79.183 millones

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que $79.183 millones que estaban destinados a gastos administrativos de la entidad serán liberados para fortalecer la atención en salud.

La decisión fue anunciada por el director de la ADRES, Iván Sánchez Arango, quien explicó que los recursos hacen parte del presupuesto de funcionamiento de la entidad para 2026, pero no serán utilizados en su totalidad.

La ADRES es la entidad pública encargada de administrar y girar los recursos que financian la atención en salud de los colombianos. Es decir, funciona como un intermediario financiero del sistema.

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En 2026, la entidad tenía un presupuesto de $386.634 millones para su funcionamiento. De este monto, $214.664 millones ya estaban comprometidos. Tras revisar los recursos que aún no habían sido ejecutados, la ADRES identificó $79.183 millones que podían ser liberados.

El mayor monto, $65.675 millones, corresponde a una reestructuración de la planta de personal que finalmente no se llevará a cabo. A esto se suman $5.827 millones de recursos que no fueron comprometidos por cargos que permanecieron vacantes entre enero y septiembre, y otros $7.681 millones provenientes de la revisión de contratos en ejecución.

¿Y qué pasará con ese dinero?

Según la entidad, los $79.183 millones serán incorporados al plan de choque del Gobierno nacional para el sector salud. Los recursos se utilizarán mediante un mecanismo de compra de cartera dirigida, que permite atender deudas pendientes relacionadas con servicios y tecnologías en salud.

La medida busca que parte de los recursos que inicialmente estaban destinados al funcionamiento interno de la ADRES puedan utilizarse para atender obligaciones del sistema y contribuir a que los servicios dirigidos a los pacientes priorizados no se interrumpan.