Pakistán reivindica en ONU su rol mediador entre EEUU e Irán y pide reforzar la diplomacia

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reivindicó este viernes ante la ONU el papel mediador de su país en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y pidió que “la voz de la diplomacia” resuene con “aún más fuerza y firmeza”.

“Pakistán optó por actuar rápidamente mediante esfuerzos concertados. Pakistán logró reunir exitosamente a Washington y Teherán bajo un mismo techo en Islamabad”, declaró Sharif durante su intervención en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El primer ministro destacó que estos esfuerzos permitieron avanzar en distintos acuerdos para intentar poner fin al conflicto, entre ellos, el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre EE.UU. e Irán, con el que se logró frenar las hostilidades durante un periodo.

“Recientemente hemos presenciado un peligroso repunte de las hostilidades. Sin embargo, en medio del rugido de los misiles, los drones y las armas, la voz de la diplomacia debe resonar con aún más fuerza y firmeza”, afirmó.

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Desde la tribuna de la Asamblea General, Sharif también agradeció al mariscal de campo Sayyid Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa y del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, por sus “incansables esfuerzos” para, según dijo, “crear un espacio para la diplomacia en circunstancias excepcionalmente difíciles y complejas”.

Las declaraciones del primer ministro se producen horas después de que Teherán trasladara a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre su programa nuclear.

Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, afirmó a periodistas durante su visita a la ONU que la propuesta recoge algunos puntos del memorando acordado en junio, según informó The New York Times.

Está previsto que el canciller comparezca ante los medios en las próximas horas. Mientras tanto, medios locales señalan que ambos países mantienen conversaciones “positivas y constructivas”, según un funcionario estadounidense.

Por otro lado, Sharif condenó la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra Arabia Saudí y expresó su solidaridad con el pueblo saudí.