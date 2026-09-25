“Sin un peso”: Inravisión advierte crisis financiera por gestión de la administración anterior

El Sistema de Medios Públicos INRAVISIÓN advirtió sobre una situación financiera crítica que, según la entidad, amenaza la continuidad de la radio y la televisión pública en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el balance presentado por la entidad, con corte al 31 de agosto de 2026, la entidad tenía previstos ingresos por $460.654 millones para la actual vigencia, pero había recaudado solo $312.263 millones.

En ese sentido, esto representa un faltante de $148.391 millones frente a los recursos inicialmente previstos.

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Al mismo tiempo, RTVC reportó compromisos por $356.566 millones, es decir, $44.303 millones por encima de los recursos efectivamente recaudados.

RTVC señala a la administración anterior

La actual administración, bajo la gerencia de Ángela Mora, atribuyó parte de la situación a decisiones adoptadas durante el periodo anterior en el que estuvo Hollman Morris.

Según la denuncia, se asumieron compromisos relacionados con conciertos, eventos y otras actividades sin contar con recursos efectivamente disponibles o recaudados.

La entidad sostiene que, mientras se adquirían estas obligaciones, quedaron sin financiación suficiente algunos gastos considerados esenciales para garantizar la operación.

Entre ellos están los servicios públicos, el suministro de energía y los arrendamientos de estaciones, infraestructura necesaria para mantener las señales de radio y televisión pública.

“Se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas”, afirmó RTVC al explicar la situación financiera encontrada.

INRAVISIÓN señaló que actualmente no existe caja suficiente para atender algunos servicios públicos y arrendamientos de estaciones, por lo que, de no adoptarse medidas, podría verse afectada la operación de las señales en diferentes zonas del país.

En su comunicado,la entidad relacionó esta situación con el papel que cumplen los medios públicos en el acceso de los ciudadanos a información y contenidos de interés general, especialmente en regiones donde la radio y la televisión pública tienen presencia.

¿Qué medidas ha tomado la nueva administración?

Ante el escenario financiero, la actual Gerencia de RTVC aseguró que estableció como prioridades la nómina, la seguridad social y la continuidad de la señal.

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