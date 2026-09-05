En un 5% aumentó el consumo de energía en el sector residencial en el Quindío

Armenia

Tras las actuales condiciones climáticas se encienden las alertas por el alto consumo de los servicios públicos que pueden originar contingencias.

En efecto el gerente encargado de la Empresa de Energía del departamento, EDEQ, Jorge Iván Grisales informó que el Fenómeno de El Niño ya no es un cuento y es evidente cómo ha aumentado la temperatura lo que desencadena en un mayor consumo de energía.

Sostuvo que las personas en medio de las altas temperaturas optan por adquirir ventiladores o el que tenía lo usa con mayor frecuencia, instalaciones de aires acondicionados y abren la nevera para sacar hielo con el fin de refrescarse.

“Creo que hay una condición climática en este momento es que es visible, ya no es un cuento, todos vemos cómo ha subido la temperatura, cómo las lluvias vienen bajando y cuando llueve es un un ratico no más. Entonces digamos que sí hay un crecimiento de la temperatura importante que genera mayor consumo de energía. La gente obviamente si no tiene el ventilador ya lo compró, lo prende mucho más de lo que lo prendía antes, otras personas están instalando aires acondicionados o los usan en mayor proporción. Ya hay que abrir más la nevera para sacar el hielo para echarle a la agüita o sacar el agua fría”, indicó.

El gerente dijo que a raíz de estas acciones han evidenciado un mayor consumo de energía como es un incremento del 5% en el sector residencial del departamento y el sector comercial en un 3% lo que refleja valores históricos mayores en consumo respecto a otros años.

“El sector residencial ha crecido el consumo en un 5%, el sector comercial en un 3%, el sector industrial, comercial en un 4. Digamos que en general se viene un incremento de la demanda de energía estamos en valores históricos mayores en junio, fue un un valor importante de consumo respecto del mismo mes del año anterior”, mencionó.

Envío un llamado especial a los ciudadanos sobre el uso racional del servicio porque a mayor consumo se generará un costo adicional en la factura.

“Entonces digamos que ahí lo que hacemos un llamado a la gente es va a haber más consumo de energía y por ende la factura de energía va a tener un costo adicional a esos kilovatios adicionales que se están consumiendo. Entonces el llamado es a hacer un uso racional no solamente de la energía del agua y del gas que son elementos que se requieren también para superar esta esta crisis”, resaltó.

Dijo que la empresa tiene unas buenas coberturas de compras de energía para estar en niveles altos entre el 80 y 85% lo que permite garantizar la demanda que se requiere en medio de la contingencia actual.

“Digamos que lo que la empresa ha hecho responsablemente siempre es tener unas buenas coberturas de compras de energía, siempre tratar de estar en niveles altos de cobertura. Nosotros más o menos tenemos coberturas del entre el 80 y el 85%, porque lel precio que se ha disparado es el de la bolsa de energía o ya se ha disparado un poco el precio de la bolsa de energía, pero tenemos contratada una muy buena parte de la demanda que se requiere”, manifestó.

Reiteró que es vital cuidar los otros servicios como el agua y el gas que son elementos que apoyan la generación de energía.