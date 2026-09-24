El próximo 1 de octubre será la reapertura del cine en Plaza Flora de Armenia

Armenia

Caracol Radio continúa apostando por la reactivación económica del sector empresarial del Quindío tras las afectaciones del terremoto del pasado 10 de agosto.

Esta vez estuvimos en el centro comercial Plaza Flora de la ciudad donde avanza el proceso de reactivación y reapertura con el fin de abrir al 100% las diferentes marcas, lugares y establecimientos que integran el centro comercial.

La gerente del centro comercial Plaza Flora, Luisa Fernanda Muñoz, informó que el cine Royal Films abrirá nuevamente sus puertas el próximo jueves 1 de octubre tras establecer los procesos correspondientes de adecuación y además también el Gimnasio Bodytech que permitirá reactivar el área de diversiones del centro comercial.

La gerente señaló: “muy buenas noticias, primero de octubre esperamos que si todo sale como hoy lo tenemos planeado, tendríamos la apertura tanto del cine como de Bodytech, que es el que ya nos dejaría activa todo el área que mencionamos, el área de diversiones. Entonces, el primero de octubre y ya ahí la siguiente semana estaremos reaperturando el mall de comidas”.

“Yo creo que para ninguna persona ha sido fácil este proceso. Independientemente que haya tenido o no daños, pérdidas para todos. Yo digo que el terremoto no movió solo la tierra, movió la economía, movió la vida, movió los sentimientos, absolutamente todo. Y por eso hoy digo, es una bendición poder haber hablado de una apertura parcial pero también lo hicimos por responsabilidad. Ustedes saben que es una copropiedad de 50.000 m² y teníamos que estar muy seguros de que una apertura parcial sería seguro para todos nuestros visitantes y en eso estamos, estamos al 70% con las marcas y esperamos rápidamente estar al 100%”, indicó.

Reconoció que el proceso no ha sido fácil, sin embargo, están apuntando al proceso de reactivación por lo que se está dando una apertura parcial del 70 a 80% y esperan ya muy pronto estar al 100% con todas las más de 100 marcas que hacen parte del centro comercial.

“Nosotros estamos activos en Plaza Nogal, que es nuestro sótano donde tenemos todos esos antojitos express que hoy puede ser el reemplazo de ese mall de comidas, también invitar a los clientes, no hay mall de comidas, pero está la lechona, están los perros calientes, las arepas, ahí tenemos nuestra plaza muy activa, parqueaderos, que tenemos unos bloqueos superiores por algunos arreglos que ya estamos adelantando también piso uno donde se encuentra ya totalmente activado, incluso con una apertura nueva”, dijo.

Añadió: “Le damos la bienvenida a Cruz Verde en un formato ahí al lado de la montaña muy interesante, pero ya primer piso, en el segundo tenemos los cafés hoy que estamos aquí en esta entrevista en Plaza Cordillera, algunas marcas activas y esperando área de diversiones y mall de comidas que son quienes aún no tienen operación”.

Además expresó que por ahora no está habilitado uno de los lugares con mayor flujo que es el mall de comidas y por el que los clientes preguntan de manera insistente, sin embargo, en este momento realizan las obras de restauración para garantizar las condiciones idóneas para los clientes.

Asimismo, destacó que por ahora está en funcionamiento la Plaza Nogal que es en inmediaciones del parqueadero donde hay variedad de comidas para que los clientes disfruten.

Invitó a la comunidad en general para que apoye la reactivación económica visitando el centro comercial y comprando en las diferentes marcas para fortalecer la dinámica económica.