En el Quindío fue incautado un dron que sobrevolaba cerca de una estación de Policía

Armenia

Ante la alerta que se genera a nivel país por el ataque con drones por parte de grupos armados, las autoridades en el departamento en el marco de las acciones para la protección a las instalaciones policiales y de control al espacio aéreo restringido generaron la incautación de una aeronave no tripulada que era operada sin la documentación completa exigida por la normatividad vigente.

El coronel Gustavo Morales, comandante encargado de la Policía del departamento informó que el caso se registró en el municipio de La Tebaida donde las unidades fueron alertadas de un sobrevuelo de un dron en inmediaciones de la Estación de Policía.

“Hoy logramos una incautación muy importante en el municipio de La Tebaida. Un dron que se encontraba sobrevolando en espacio aéreo restringido, además de estar en inmediaciones de la estación de policía La Tebaida, fue incautado y ubicado su operador, a quien se le practicó un comparendo por el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, dijo.

Destacó que de manera inmediata activaron los protocolos de seguridad e iniciaron la búsqueda de los responsables de la operación del equipo.

Explicó que lograron localizar al operador del dispositivo a quien le fue interpuesto un comparendo en aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque no portaba la documentación completa que acreditara la autorización para operar el equipo en dichas condiciones.

Asimismo, resaltó que la aeronave era utilizada cerca de la Estación de Policía y dentro del perímetro de seguridad aeroportuario por lo que fue verificado el cumplimiento de la reglamentación establecida en el RAC 100, Resolución 01983 de 2023, que regula la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas en Colombia.

Resaltó que con este tipo de procedimientos demuestran el compromiso y capacidades policiales para garantizar la seguridad ante el riesgo que se ha convertido en una amenaza latente.

Reiteró que mantendrán una vigilancia permanente sobre el uso de aeronaves no tripuladas en el departamento, especialmente en zonas sensibles y de interés estratégico por lo que cualquier operación irregular que represente un riesgo para la seguridad de las instalaciones policiales, la infraestructura crítica o la comunidad será detectada y neutralizada conforme a la normatividad vigente.

Puntualizó que estas acciones preventivas buscan evitar posibles afectaciones, preservar la seguridad ciudadana y garantizar que el empleo de estas tecnologías se realice de manera responsable, legal y segura.