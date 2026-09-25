Acodrés Quindío advierte de “sismo económico” para el sector gastronómico luego del terremoto

Armenia

Desde el gremio gastronómico del Quindío, Acodrés, llaman la atención por el “sismo económico” luego del terremoto; algunos empresarios están suspendiendo contratos, otros reducción en sus operaciones y cierres temporales, poniendo en riesgo el empleo; hacen llamado al Gobierno nacional.

120 establecimientos de gastronomía han estado cerrados en los municipios de Quimbaya y Montenegro debido a los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto, así lo reveló el director de Acodrés en el Quindío, Camilo Carmona.

El líder gremial dijo que esto representa un 80% en pérdidas económicas en disminución de las ventas, no solo en estos dos municipios más afectados por el sismo, sino también en localidades como Salento y Filandia.

Y agregó: “Las afectaciones no solo son estructurales, sino también económicas, y este sismo económico nos está generando gran preocupación al sector y lo que está haciendo es que los empresarios, algunos suspendan contratos, otros generen reducción en sus operaciones y cierres también temporales de algunas actividades”.

“Y por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que el tema de los alivios tributarios y los alivios también económicos llegue pronto al sector gastronómico y al sector turismo y hotelero porque de verdad vemos que el tema de promoción necesitamos fortalecerlo porque no están llegando turistas, no están llegando visitantes, ha bajado significativamente y el turismo extranjero también ha bajado en todo el departamento y, pues, claramente como gremios estamos muy afectados”.

¿Cuántas personas económica y laboralmente dependen del sector gastronómico en el Quindío?

El director de Acodrés, Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, Acodres, respondió: “De acuerdo a un censo y a los números registrados en Cámara de Comercio, alrededor de 3,500 establecimientos de expendio de alimentos y bebidas hay en el departamento, de los cuales somos entre el 15 y el 16% de los empresarios del departamento”.

Con afectaciones económicas muy grandes porque somos uno de los renglones económicos que generan alrededor de 20,000 empleos en la región y estos pueden ser temporales, algunos fijos también, que son en su gran mayoría para aquellos establecimientos que tienen la posibilidad de ser operativamente funcionales, pero esta situación después del sismo ha hecho que se disminuyan los empleos en el sector gastronómico”.

¿Hoy qué porcentaje está activo el sector gastronómico en el departamento del Quindío?

“Habilitados actualmente en el departamento más del 80% del sector, 80% de los establecimientos del sector gastronómico. Realmente, municipios como Salento y Filandia están funcionando totalmente al 100%, algunos con algunos ajustes en temas de infraestructura, pero temas menores que han venido soportando y que han sido solucionados”.

“Municipios como Quimbaya y Montenegro, pese a la situación, muchos de los establecimientos que no están en las zonas centrales de los municipios ya están abiertos también”.