En Armenia lanzan campaña para el uso racional del agua por eventual Fenómeno de El Niño

Armenia

Y es que estos últimos días han sido intensas las lluvias donde en algunas ocasiones incluso se han registrado vendavales y granizadas, sin embargo, se proyecta el Fenómeno de El Niño y tras los efectos que se pueden generar las entidades se preparan para afrontarlo.

La profesional especializada de la subgerencia de aguas de Empresas Públicas de la ciudad, Yolima Montero dijo que a pesar de la variabilidad climática que se vive actualmente es alta la probabilidad del Fenómeno y que se consolide en el segundo semestre del año por eso lo clave de articular esfuerzos para generar las acciones preventivas que eviten afectaciones en el suministro de agua.

“Hay una probabilidad muy alta de que se presente el fenómeno del Niño en los próximos meses de este año 2026, incluso en el 2027 eh de acuerdo al comportamiento del océano Pacífico que ha ido aumentando su temperatura y es la que nos va indicando que existe una probabilidad altísima de que se presente este fenómeno en la región", mencionó.

Explicó que en el marco del Fenómeno se pueden presentar fuertes lluvias, sin embargo, aclaró que no significa que en la parte alta de la cuenca del Río Quindío lleguen las lluvias lo que actualmente por eso es fundamental el llamado al usuario para que sus acciones estén encaminadas al ahorro y uso eficiente del vital líquido.

“El fenómeno del niño no es estrictamente una temporada seca, sino que también se pueden presentar fuertes lluvias que lo hemos podido ver en estos últimos días. Sin embargo, esto no quiere decir que la fuente de abastecimiento reciba estas lluvias porque ha llovido la mayor parte del tiempo en la ciudad de Armenia y no en la Cuenca Alta del río Quindío. sin lugar a dudas, nuestro actor estrella es el usuario", dijo.

Reconoció que desde el mes de abril están en alistamiento preventivo para hacerle frente a los efectos negativos que podrían presentarse como el desabastecimiento e incendios forestales y por eso impulsan la campaña ‘superemos el Niño’ para llamar la atención de la comunidad.

Recordó que la capital quindiana cuenta con el decreto 224 de 2023 donde la alcaldía de la ciudad prohíbe el despilfarro de agua potable que genera las sanciones policiales y ambientales puesto que no está permitido el lavado de vehículos con mangueras en vías públicas, riego de jardines entre otros.

Desde la entidad especificaron que una vez se declare el Fenómeno de El Niño iniciaría el desincentivo que sanciona a los usuarios por malgastar el agua.