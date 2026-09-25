¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre el presupuesto general de la nación?

Armenia

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se refirió a la reducción del 8% de los recursos para el departamento en el presupuesto nacional aprobado, dijo que eso obedece a los malos manejos del gobierno anterior.

El mandatario agregó “los problemas de unos malos mandatos anteriores, eso hoy yo le entiendo al presidente de la República, yo no puedo venir a decir que hoy el departamento se está viendo afectado, casi todo, la mayoría de los departamentos están viendo afectados, tenemos unos recursos nacionales que hoy se les dieron malos manejos y que hoy por eso es el efecto que hoy estamos encontrando”

Lo más importante de esto es que tenemos un gobierno por lo menos que colocó un mensaje y me escucha, hablo con un ministro, hablo con el presidente, hablo con cualquier actor y que hoy me puedan escuchar y sentir y ayudarme.

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Entonces, hoy por lo menos veo una aceptación, un gobierno que por lo menos escucha, por lo menos entiende las necesidades de la región, puntualizó el mandatario departamental, puntualizó el mandatario departamental.

El gobernador fue claro en manifestar “Yo pensaría que aquí tenemos que empezar a reinventar cómo podemos nosotros a través de los recursos poder optimizarlos como lo hago en las veredas, en cada paso que doy hacia los municipios.

Hoy nosotros, por ejemplo, si licitábamos 100 metros de placa huella valía 180 millones, nosotros lo que hicimos fue que no sacamos a licitación los 100 m de placa huellas, sino que los construíamos con las comunidades y los 100 metros me valen 35, 40 millones de pesos. Yo creo que eso es lo que hoy tenemos que reinventar para poder nosotros sacar adelante el departamento del Quindío. Yo aquí no me puedo poner a quejarme ni a quedarme en eso” explicó el gobernador del Quindío.