El sector agro del Quindío establece medidas preventivas por efectos del Fenómeno de El Niño

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Armenia

En las últimas horas el Gobierno Nacional confirmó oficialmente el inicio del Fenómeno de El Niño en Colombia y advirtió que el evento climático se adelantó cerca de tres meses frente a las proyecciones iniciales.

Precisamente sobre el impacto que se prevé para diferentes sectores económicos consultamos a la secretaria de agricultura encargada del departamento, Diana Marcela Martínez quien indicó que cuentan con actividades programadas para los productores en un convenio con el Comité de Cafeteros del Quindío enfocado a entrega de kits para fortalecer las actividades de fertilización y así afrontar el Fenómeno.

“Nosotros tenemos unas actividades ya programadas para los diferentes productores el siguiente semestre con un convenio que tenemos previsto con el comité de cafeteros para poder dar unos kits a todos estos campesinos para el fenómeno de El Niño", dijo.

Mencionó que fortalecerán las capacitaciones dirigidas a las entidades y campesinos en acciones preventivas que permitan mitigar el impacto que generará esta situación climática en el territorio.

“También nosotros tenemos en la dirección de desarrollo rural y sostenible en la parte de capacitaciones que no se han venido realizando desde ahora, sino que desde antes son unas actividades que tenemos ya previstas en el plan de desarrollo, capacitaciones a todas las entidades y toda la población en temas de cambio climático", destacó.

Considera es clave estar preparados para lograr reducir el impacto negativo en la productividad del sector agro del departamento.

Recordemos que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció que comenzó el Fenómeno y se prevé que se intensifique hacia finales de año.