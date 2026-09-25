Viernes 25 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Ingenieros geotécnicos en Armenia exhortaron a mantener activados los comités municipales de gestión de riesgo y planes de contingencia ante la recurrencia de los sismos

En los últimos días ha sido alta la actividad sísmica que se ha sentido en el departamento lo que genera angustia y desinformación a través de las redes sociales por eso expertos llaman a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales.

En efecto sobre el panorama que se evidencia de sismos con epicentro en Chaparral en el Tolima que se ha sentido con fuerza en el departamento, el ingeniero civil geotecnista y director de la maestría en gestión del riesgo de desastres de la Universidad del Quindío, Carlos Arturo García manifestó que la actividad inicialmente está asociada con el sismo principal en el Chocó y al enjambre sísmico que son superficiales y numerosos lo que llevaría a pensar que se están disipando esas energías por lo que eso desean creer desde el punto de vista de la sismología.

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Afirmó que deben mantenerse activos los comités municipales de gestión de riesgos de desastres y a nivel social deben generarse los planes familiares de respuesta ante un sismo. Reconoció que es un tema que ha generado angustia en el departamento porque han sido una serie de temblores que se han sentido, pero que afortunadamente no presentan daños significativos.

Recordó que los sismos no se pueden predecir, pero es clave la preparación para afrontar este tipo de situaciones.

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Después del anuncio del alcalde de Armenia, James Padilla García, de la asignación de 35.500 millones de pesos para atender las necesidades de vivienda derivadas por la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, Fomvivienda, avanza en el proceso administrativo de incorporar los recursos, por el orden de $32.000 millones, dirigidos al programa de mejoramientos de viviendas.

Lo anterior lo confirmó el gerente de la entidad Harrison Santamaría Huertas, quien indicó que una vez se cumpla con la etapa administrativa se requiere acceder a la base de datos del Gobierno Nacional, relacionada con los damnificados por el evento natural.

“Continuamos con toda la etapa administrativa para incorporar los recursos por el orden de 32.000 millones de pesos a la entidad. Y después de esto, una vez contemos con las bases de datos que serán enviadas por el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en lo que respecta a las personas que fueron inscritas en el Registro Único de Damnificados, RUD, empezaremos con las asignaciones del programa de mejoramiento de viviendas”, explicó el funcionario local.

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Se recalcó que de la cifra asignada por el alcalde Padilla García, $32.000 millones son para el programa de mejoramientos de vivienda, mientras que los $3.500 millones restantes fueron orientados a otras situaciones asociadas —caso escombrera— a la emergencia ocasionada por el movimiento sísmico.

Se insistió que la asignación de este rubro hace parte del esfuerzo de la Administración Municipal para avanzar en la atención oportuna y la recuperación de las familias damnificadas y sus viviendas, lo cual se unirá a la articulación de los recursos y programas que disponga el Gobierno Nacional, por medio del Fondo Milagro y otras entidades competentes, cuando estos lleguen a la región.

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Gobierno del Quindío, SENA y Comité de Cafeteros se unen para impulsar el proyecto ‘Restaurando el Hábitat Rural del Quindío’

En el salón Ex Gobernadores del Centro Administrativo Departamental, se llevó a cabo la socialización del proyecto ‘Restaurando el Hábitat Rural del Quindío’, una alianza estratégica entre el Gobierno del Quindío, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío y Comfenalco.

El encuentro contó con la participación del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, el director regional (e) del SENA Quindío, Henry Fernández Hernández, y el director ejecutivo del Comité de Cafeteros, José Martín Vásquez Arenas. Esta iniciativa surge para responder a las afectaciones generadas por la emergencia sísmica en las zonas rurales, articulando las capacidades de las entidades para intervenir estructuras vulnerables y garantizar soluciones habitacionales sostenibles en los municipios.

El proyecto contempla un modelo participativo enfocado en la formación, mejoramiento y fortalecimiento de la vivienda campesina, priorizando la atención de daños no estructurales como cubiertas y mampostería.

A través de esta metodología, los propios integrantes de las familias afectadas se vincularán como aprendices del SENA, recibiendo instrucción técnica en campo por parte de expertos e ingenieros. Esta dinámica permitirá a las comunidades recuperar sus predios de manera directa con el apoyo de materiales proporcionados por las instituciones, al tiempo que obtienen una certificación oficial que amplía su perfil ocupacional y oportunidades laborales.

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Henry Fernández Hernández director del Sena destacó: “Se cristaliza una alianza para, a través de nuestras formaciones, proporcionar materiales y poder recuperar la vivienda rural que ha sido tan afectada en nuestro departamento. Lo vamos a hacer con la misma comunidad; ellos van a ser los aprendices, ayudan en su proceso de adecuación de sus viviendas y al final terminan certificados con un nuevo perfil ocupacional”.

El Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, anunció un presupuesto de $2.600 millones de pesos destinados a la compra de insumos de construcción.

En cuanto al cronograma, confirmó que iniciará durante el mes de octubre con las fases de convocatoria, socialización y validación diagnóstica en cada uno de los predios caracterizados. Posteriormente, tras culminar el proceso de inscripción y alistamiento logístico, se dará inicio a las jornadas de formación e intervención en territorio.

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La gobernación del Quindío adelantó, en el recinto de la Asamblea Departamental, la socialización técnica de los proyectos de ordenanza No. 014 y 015 de 2026, articulados bajo las facultades extraordinarias del decreto legislativo no. 1382 del 09 de septiembre de 2026, expedido tras la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

El director Administrativo Tributario de la Secretaría de Hacienda del Quindío, Andrés Mauricio Olarte, expuso los alcances del proyecto de ordenanza no. 014 de 2026. La propuesta busca otorgar alivios tributarios a través de una condición especial de pago sobre obligaciones vencidas, aplicando un descuento inicial del 80 % en intereses de mora y sanciones hasta el 31 de diciembre de 2026, con una escala gradual que se extenderá hasta agosto de 2027.

El funcionario aclaró que esta medida preserva el 100 % del capital adeudado, garantizando que no hay amnistías sobre el tributo base, y contempla además la opción de diferir obligaciones vigentes hasta en 12 meses sin causación de intereses, inyectando rápidamente flujo de caja al departamento mientras se alivia la carga a familias y empresas afectadas.

Por su parte, la directora Financiera del Quindío, María Camila Rodríguez, presentó los fundamentos del proyecto de ordenanza no. 015 de 2026, enfocado en la reorientación temporal de rentas de destinación legal no comprometidas (como las del Fondo de Seguridad, Estampillas Pro-Desarrollo, Pro-Cultura, Pro-Adulto Mayor y Cuotas Partes) para las vigencias 2026 y 2027. Esta herramienta de desafectación presupuestal liberará fondos exclusivamente para inversión de choque, atención humanitaria y rehabilitación de infraestructura destruida.

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En la mesa de seguimiento al fallo de tutela que ampara los derechos de las comunidades indígenas Embera Chamí Kibara y Embera Katio, la Personería de Armenia puso sobre la mesa los retrasos en la reubicación provisional de la comunidad Embera Kibara y las adecuaciones necesarias en el puesto de salud donde se encuentra ubicada la comunidad Embera Katio para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

Ante los incumplimientos advertidos, la Defensoría del Pueblo anunció la presentación de un incidente de desacato ante el juez de conocimiento.

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En noticias judiciales, La Policía Quindío con el apoyo del Ejército Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó ocho diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Armenia y Calarcá, que permitieron la captura en flagrancia de nueve personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los procedimientos se desarrollaron en los barrios Salazar y el sector La Palomera de la Cueva del Humo, en Armenia, así como en el barrio Lincoln, de Calarcá, donde las autoridades materializaron las diligencias judiciales como resultado de las labores investigativas adelantadas contra el tráfico de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con el proceso investigativo, los nueve capturados entre los que se encuentran alias “Teo”, “Pipe”, “El Viejo”, “Grillo”, “Leonisa”, “Brigui” y “Kevin”, harían parte del grupo delincuencial denominado “Los Osorios”, presuntamente dedicado al almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en el municipio de Armenia, con injerencia en diferentes puntos de expendio.

Dentro de la investigación se señala a alias “Teo” como presunto principal cabecilla de este grupo y encargado del control del expendio de estupefacientes en el sector de La Palomera.

De igual forma, al verificar la información de los capturados La Policía estableció que registran anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; homicidio; hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Durante los registros fueron incautados 4.942 gramos de marihuana y 1.049 gramos de cocaína. Asimismo, se incautaron tres cartuchos, dos millones de pesos en efectivo y cinco teléfonos móviles, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con las personas capturadas.

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La Policía Quindío en desarrollo de acciones investigativas adelantadas para contrarrestar los hechos de violencia al interior de los hogares, capturaron un hombre de 22 años de edad en el barrio El Silencio, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

De acuerdo con la información recopilada en el proceso, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal evidenciaron que desde enero de 2026 el hoy capturado, presuntamente venía ejerciendo de manera reiterada agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas contra su progenitora.

Entre las conductas señaladas se encuentran amenazas de muerte, exigencias de dinero, ingresos violentos a la vivienda y sustracción de bienes, situaciones que motivaron las actuaciones investigativas correspondientes.

Asimismo, se estableció que el 29 de agosto de 2026 el hombre presuntamente agredió físicamente a su abuela, una adulta mayor de 72 años de edad y ocasionó daños en la vivienda de la víctima.

Como resultado, hicieron efectiva la captura del hombre por el delito en mención, quedando a disposición de la autoridad competente para continuar con el respectivo proceso judicial.

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No paran los homicidios en el Quindío, las autoridades refuerzan las medidas para garantizar la seguridad

En las últimas horas se han registrado dos homicidios aislados en los municipios de Quimbaya y La Tebaida, el primero con arma de fuego y el segundo con arma blanca en medio de al parecer un hecho de intolerancia.

Sobre la situación de seguridad, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez indicó que están avanzando en diferentes estrategias para garantizar las condiciones de tranquilidad.

Explicó que establecen comandos situacionales en los diferentes municipios del departamento y el plan desarme en las madrugadas que es clave también para evitar los delitos.

Otro de los temas en los que trabajan es con la patrulla social para el retorno de los habitantes de calle que generan una problemática social y delincuencial.

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La Policía Nacional fortalece la prevención del hurto con jornada de marcación de motocicletas en Circasia

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el Grupo de Policía Comunitaria (POLCO) y funcionarios de la Estación de Policía Circasia, adelantaron una nueva jornada preventiva de marcación de motocicletas y bicicletas en el barrio Ciudad Libre de esta municipalidad.

Durante la jornada, los uniformados realizaron la marcación de 90 motocicletas, 15 bicicletas, 10 patinetas y 8 motocicletas eléctricas, para un total de 123 elementos marcados.

Asimismo, la Policía Nacional invita a propietarios de motocicletas, bicicletas y otros medios de movilidad a mantener medidas de autoprotección, utilizar sistemas de seguridad y evitar dejar sus vehículos abandonados o estacionados en lugares con poca iluminación o vigilancia.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra Jhon Edison Rodríguez Sánchez, señalado de escaparse de un centro de detención transitoria de la permanencia de Calarcá, Quindío.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, cuando Rodríguez Sánchez aprovechó que habían removido una lámina de seguridad en el baño de la celda y, presuntamente, se evadió del lugar.

Este hombre estaba recluido temporalmente en dicho lugar desde el 25 de agosto de 2026, esperando a que fuera trasladado a un centro de reclusión y fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Valencia de Calarcá. Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó el delito de fuga de presos. El procesado aceptó el cargo.

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Dos procedimientos adelantados por la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la CRQ permitieron detectar situaciones que podrían afectar los recursos naturales en La Tebaida y Armenia.

En La Tebaida, durante una visita de control fue encontrado material vegetal producto del aprovechamiento de una especie forestal. La madera estaba preparada y dimensionada en el lugar, por lo que se realizó un decomiso preventivo mientras se determina lo correspondiente dentro del proceso ambiental.

Entre tanto, en la vereda Murillo, de Armenia, los funcionarios verificaron el uso de una motobomba y mangueras para extraer agua de la quebrada La Cristalina y utilizarla en el riego de cultivos. Durante la inspección se estableció que el predio no contaba con autorización ambiental para esta actividad, por lo que los equipos fueron retirados preventivamente.

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Durante dos visitas realizadas en el conjunto residencial Monte Azul, el equipo de Seres Sintientes de la Alcaldía de Armenia verificó las condiciones de tenencia de animales y, en uno de los casos, realizó una aprehensión preventiva por condiciones inadecuadas de cuidado.

En una de las visitas, el equipo encontró tres caninas esterilizadas, con buena condición corporal, agua y alimento disponibles, camas, juguetes y un espacio limpio. Sin embargo, en una segunda actuación, los profesionales encontraron cuatro caninos cachorros —una hembra y tres machos— que no contaban con condiciones adecuadas de tenencia, por lo que, junto con la Policía Ambiental, se realizó su aprehensión preventiva.

Los cuatro cachorros luego de una revisión veterinaria y evaluaciones del lugar, fueron trasladados de manera inmediata al Centro de Zoonosis, donde quedaron bajo protección y atención, mientras el caso es trasladado a la Inspección de Policía para el trámite correspondiente

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Con corte al 31 de agosto de 2026, el municipio de Armenia registra un recaudo de $171.272 millones entre sus dos principales rentas: el Impuesto Predial Unificado, con $101.989 millones y un cumplimiento del 93 %, y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con $69.282 millones, equivalente a un cumplimiento del 83,4 % frente a las metas establecidas.

Las cifras fueron confirmadas por el secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez Lotero, quien recalcó la importancia de los recursos, en especial por el momento que se vive en el municipio, luego del evento natural del pasado 10 de agosto.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se refirió a la reducción del 8% de los recursos para el departamento en el presupuesto nacional aprobado, dijo que eso obedece a los malos manejos del gobierno anterior.

El mandatario agregó “los problemas de unos malos mandatos a detrás de todo esto, eso hoy yo le entiendo al presidente de la República, yo no puedo venir a decir que hoy el departamento se está viendo afectado, casi todo, la mayoría de los departamentos están viendo afectados, tenemos unos recursos nacionales que hoy se les dieron malos manejos y que hoy por eso es el efecto que hoy estamos encontrando”

Lo más importante de esto es que tenemos un gobierno por lo menos que colocó un mensaje y me escucha, hablo con un ministro, hablo con el presidente, hablo con cualquier actor y que hoy me puedan escuchar y sentir y ayudarme. Entonces, hoy por lo menos veo una aceptación, un gobierno que por lo menos escucha, por lo menos entiende las necesidades de la región, puntualizó el mandatario departamental.

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, posesionó este jueves a Ángela Patricia Libreros Ortiz como nueva gerente regional de la entidad en Quindío.

Libreros es abogada de la Unidad Central del Valle del Cauca y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. La nueva gerente agradeció la oportunidad de asumir esta responsabilidad y la confianza depositada en ella por la directora de Prosperidad Social, y aseguró que pondrá su experiencia profesional al servicio de las familias quindianas, con una gestión basada en la transparencia, la celeridad y la cercanía con las comunidades.

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Arrojar el aceite de cocina usado por cualquier aparato sanitario de la vivienda puede parecer una acción inofensiva, pero con el tiempo puede convertirse en un problema para las redes de alcantarillado. Al mezclarse con otros residuos y enfriarse, el aceite puede adherirse a las paredes internas de las tuberías y acumularse progresivamente hasta formar una capa endurecida que reduce el paso del agua y puede ocasionar obstrucciones, malos olores y rebosamientos.

Además de afectar las tuberías, el aceite que llega al sistema de alcantarillado puede terminar contaminando fuentes hídricas, dificultando los procesos naturales de oxigenación del agua y afectando los ecosistemas. Por esta razón, EPA hace un llamado a los hogares de Armenia para que nunca viertan aceite usado por el lavaplatos, el sanitario, los sifones o cualquier otro aparato sanitario.

La recomendación es dejar enfriar el aceite, almacenarlo en una botella plástica limpia y bien cerrada y entregarlo en los puntos de recolección habilitados para este tipo de residuo, cuando estén disponibles. Con una acción sencilla en casa, los ciudadanos contribuyen al cuidado del agua, previenen afectaciones en el alcantarillado y ayudan a mantener una Armenia más limpia y sostenible.

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El próximo 1 de octubre será la reapertura del cine en Plaza Flora de Armenia. Tras el terremoto el centro comercial sufrió afectaciones en las instalaciones, pero por fortuna no estructurales

Caracol Radio continúa apostando por la reactivación económica del sector empresarial del Quindío tras las afectaciones del terremoto del pasado 10 de agosto.

Esta vez estuvimos en el centro comercial Plaza Flora de la ciudad donde avanza el proceso de reactivación y reapertura con el fin de abrir al 100% las diferentes marcas, lugares y establecimientos que integran el centro comercial.

La gerente del centro comercial Plaza Flora, Luisa Fernanda Muñoz informó que el cine Royal Films abrirá nuevamente sus puertas el próximo jueves 1 de octubre tras establecer los procesos correspondientes de adecuación y además también el Gimnasio Bodytech que permitirá reactivar el área de diversiones del centro comercial.

Reconoció que el proceso no ha sido fácil, sin embargo, están apuntando al proceso de reactivación por lo que se está dando una apertura parcial del 70 a 80% y esperan ya muy pronto estar al 100% con todas las más de 100 marcas que hacen parte del centro comercial.

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Dijo que por ahora no está habilitado uno de los lugares con mayor flujo que es el mall de comidas y por el que los clientes preguntan de manera insistente, sin embargo, en este momento realizan las obras de restauración para garantizar las condiciones idóneas para los clientes. Destacó que por ahora está en funcionamiento la Plaza Nogal que es en inmediaciones del parqueadero donde hay variedad de comidas para que los clientes disfruten.

Invitó a la comunidad en general para que apoye la reactivación económica visitando el centro comercial y comprando en las diferentes marcas para fortalecer la dinámica económica.

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Como parte de las acciones para reactivar la economía de los hogares afectados por el sismo, se realizó una jornada de apoyo y orientación a la empleabilidad en el albergue ubicado en el coliseo del Sur, donde fueron socializadas más de 100 vacantes de empleo para las personas damnificadas por la emergencia.

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A través del proyecto ‘Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre’, el SENA Regional Quindío llega para impulsar el uso de masa madre en el sector panadero, tanto en las zonas urbanas como rurales del departamento con transferencia tecnológica gratuita y personalizada.

Durante la actual vigencia, el Centro de Comercio y Turismo ha logrado impactar a 125 panaderías, ubicadas en los municipios de en Armenia, Calarcá, Salento, Pijao, Filandia y Circasia, de las cuales 79 son rurales.

Por su parte, desde el Centro Agroindustrial se ha logrado una cobertura total en los municipios quindianos, llegando al 85% de la meta para el año 2026, correspondiente a 400 panaderías, unas en transferencia tecnológica básica y otras en profundización, dos líneas por medio de las cuales, desde la Regional se busca impulsar la productividad en sector panificador a partir del uso de la masa madre.

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La Región Administrativa y de Planificación (RAP Eje Cafetero) lideró la reactivación del Nodo de Turismo Científico en el Jardín Botánico del Quindío, eje clave del Plan Regional de Innovación 2025-2035. El encuentro reunió a la academia, sectores turísticos e instituciones para posicionar la biodiversidad como motor de reactivación socioeconómica y reconstrucción territorial en Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima.

Oscar Alexis Sanabria Chica, gerente de la RAP Eje Cafetero dijo que el aviturismo y la conservación fueron identificados como los principales atractivos para posicionar a la región en los mercados internacionales.

“El nodo tiene posibilidades enormes si lo enfocamos en la diversidad biológica, especialmente en aves. El Quindío tiene el 30% de las aves de Colombia y toda la región puede albergar hasta el 50% de las especies del país más diverso del mundo. Nuestra estrategia debe ser una gran campaña internacional para atraer a los avistadores de Norteamérica y el mundo”, destacó Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico del Quindío.

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Armenia vivirá una tarde especial dedicada a la música, el amor y la amistad, hoy viernes 25 de septiembre, a partir de las 5:00 p. m., la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia ofrecerá un concierto especial en el hall del Banco de la República, con un repertorio dedicado a dos géneros que han acompañado generaciones: los tangos y los boleros.

La presentación hace parte de la programación cultural que impulsa la Alcaldía de Armenia, a través de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, con el propósito de continuar acercando la música y las expresiones artísticas a la ciudadanía, generando espacios de encuentro para las familias y la comunidad.

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Pijao hizo presencia en la Caravana sin prisa que tuvo como escenario varios municipios de Santander y Boyacá. Así lo informó Mónica Flórez Arcila, embajadora de buena voluntad del Movimiento Cittaslow en Colombia. Esta es una iniciativa promovida por la ONG canadiense Catalyste+ y sus aliados la Red de Turismo Comunitario Convite Provincial, Agrosolidaria Charalá, la Cooperativa de Artesanas de Guacamayas Crearcoop y la Red de Viajes Slow. Esta última se constituyó en 2024 en el referido municipio quindiano, bajo el liderazgo de la también exconcejal Flórez Arcila.

Dentro del contexto de esta noticia, se recordó que teniendo como referente los principios del movimiento italiano Cittaslow, se constituyó la Red de Viajes Slow, que - según sus impulsores – “es una iniciativa de la sociedad civil que cree en otras formas de viajes responsables a pequeña escala y con un sentido profundo, más ético, acerca de las comunidades y los pueblos de cada territorio”.

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En deportes, se llevó a cabo en el estadio del municipio de Génova, la tercera versión del Partido por la Paz, en el marco de la Semana por la Paz “La paz que nos une, el Quindío la construye”.

En la cancha se encontraron víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios públicos, quienes dejaron atrás las diferencias del pasado para compartir un mismo escenario y enviar un mensaje de reconciliación: juntos podemos construir país y juntos construimos paz en el territorio.

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De otro lado, el próximo lunes 28 de septiembre retornará Caciques del Quindío en condición de local al Coliseo del café en Armenia, esta vez con doblete de futbol de salón, a primera hora es decir siete de la noche, Caciques Junior, enfrentará a Héctor Burros Fds quien marcha primero en la tabla de posiciones.

A segunda hora es decir a las 8y30 de la noche Caciques del Quindío, el Campeón del mundo, enfrentará a Dosquebradas, el bono de apoyo de ingreso para los dos partidos es de 10mil pesos.