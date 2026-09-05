Más de 80 uniformados de la Policía del Quindío garantizarán seguridad de las elecciones cafeteras
Más de 80 uniformados de la Policía del Quindío estarán desplegados para garantizar la seguridad durante las elecciones cafeteras.
Coronel sobre elecciones cafeteras
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Armenia
Los caficultores elegirán este sábado 5 de septiembre a sus representantes en la jornada de votaciones presenciales en entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
El coronel Gustavo Morales, comandante encargado de la Policía del departamento informó que con el fin de brindar tranquilidad a los participantes y preservar el orden público, la Institución ha dispuesto un total de 80 uniformados, quienes estarán distribuidos estratégicamente en los 23 puestos de votación y 37 mesas habilitadas en el departamento.
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Resaltó que el operativo contempla acciones de vigilancia, control y acompañamiento permanente en los lugares de sufragio, corredores viales y sectores priorizados, permitiendo prevenir cualquier situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad ciudadana durante el proceso electoral.
En ese mismo sentido realizó un llamado a la comunidad cafetera para que participe de esta importante jornada en un ambiente de respeto, transparencia y democracia y reportando oportunamente cualquier situación que requiera intervención policial a través de la línea de emergencia 123.
Vale resaltar que en el departamento los caficultores habilitados para votar son 3.641, son 38 listas, 456 candidatos a los comités municipales, 12 panchas y 24 candidatos al comité departamental.
Vanessa Porras Valderrama
Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...