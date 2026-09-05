Más de 80 uniformados de la Policía del Quindío garantizarán seguridad de las elecciones cafeteras

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Armenia

Los caficultores elegirán este sábado 5 de septiembre a sus representantes en la jornada de votaciones presenciales en entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El coronel Gustavo Morales, comandante encargado de la Policía del departamento informó que con el fin de brindar tranquilidad a los participantes y preservar el orden público, la Institución ha dispuesto un total de 80 uniformados, quienes estarán distribuidos estratégicamente en los 23 puestos de votación y 37 mesas habilitadas en el departamento.

Resaltó que el operativo contempla acciones de vigilancia, control y acompañamiento permanente en los lugares de sufragio, corredores viales y sectores priorizados, permitiendo prevenir cualquier situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad ciudadana durante el proceso electoral.

En ese mismo sentido realizó un llamado a la comunidad cafetera para que participe de esta importante jornada en un ambiente de respeto, transparencia y democracia y reportando oportunamente cualquier situación que requiera intervención policial a través de la línea de emergencia 123.

Vale resaltar que en el departamento los caficultores habilitados para votar son 3.641, son 38 listas, 456 candidatos a los comités municipales, 12 panchas y 24 candidatos al comité departamental.