40.000 m² de bosques pastos y cultivos fueron consumidos por incendios forestales en Quindío

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Armenia

40.000 metros cuadrados (m²) de vegetación, pastos y cultivos de café, aguacate se han consumido por las llamas de los incendios forestales en el Quindío.

Así lo reveló Jaider Hidalgo, coordinador de la unidad departamental de la gestión del riesgo del Quindío, quien señaló: “entre el 1 y el 20 de septiembre del 2026, los municipios del Quindío han reportado 110 emergencias, de las cuales 97 corresponden a incendios de cobertura vegetal, con una afectación estimada de más de 40.000 metros cuadrados que se ha consumido por las llamas”.

El coordinador agregó: “esta situación genera aún mayor preocupación teniendo en cuenta que el país atraviesa actualmente condiciones asociadas al fenómeno del Niño, que de acuerdo con los reportes del IDEAM continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el último trimestre del año 2026 para nuestra región. Este escenario puede favorecer condiciones de mayor temperatura y menor disponibilidad de humedad, aumentando la vulnerabilidad frente a los incendios de cobertura vegetal”.

Los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo han expresado su preocupación frente a diferentes situaciones de que más que terminan saliéndose de control y convirtiéndose en incendios que afectan nuestros bosques, ecosistemas y biodiversidad.

Por esta razón, desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo, hacen un llamado respetuoso, pero contundente a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de investigación, identificación y judicialización de aquellas personas que cuando existan elementos que así lo demuestren ocasiones de manera intencional estos incendios. Es fundamental entender que el fuego no siempre tiene un origen natural.

Algunas emergencias pueden obedecer a factores accidentales o naturales, pero otras pueden estar relacionadas con actividades humanas. Por ello, cada evento debe ser investigado y su origen determinado por las autoridades competentes.

“A la ciudadanía le hacemos un llamado especial. Si observa personas realizando quemas o actividades sospechosas que puedan generar un incendio, reportarlo inmediatamente a las autoridades competentes”, aseguró Hidalgo.