Investigan muerte de trabajador de Panaca al interior del parque en Quimbaya, Quindío

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Conmoción en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca en Quimbaya, Quindío, porque fue hallado sin vida uno de los colaboradores.

El hecho se registró sobre el mediodía del miércoles 23 de septiembre, cuando colaboradores de Panaca, al ver que Nicolás Echeverry Fonseca no estaba en su lugar de trabajo revisaron las locaciones y encontraron al trabajador sin signos vitales en uno de los baños del parque. Luego de esto, lo trasladaron al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento y el caso fue asumido por las autoridades judiciales.

A través de un comunicado, Panaca lamentó el fallecimiento de Nicolás Echeverry Fonseca que fue encontrado sin vida al interior del parque, se desconoce las causas de la muerte, será medicina legal que dé el dictamen sobre las razones que provocaron su fallecimiento.

Comunicado Panaca, muerte trabajador. Foto: Cortesíac omunicaciones Panaca Ampliar Comunicado Panaca, muerte trabajador. Foto: Cortesíac omunicaciones Panaca Cerrar

Desde Panaca han pedido a la ciudadanía y a los medios de comunicación informar con responsabilidad, respetar la memoria y el dolor de la familia y no caer en especulaciones.

Nicolás Echeverry Fonseca era estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad del Quindío y trabajaba en el parque Panaca, desde la institución de educación superior también lamentaron la muerte del joven estudiante.